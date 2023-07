“Panchapuchenta”: Francisca Merino reveló “pinches” de Berta Lasala tras separación

La panelista de “Tal Cual”, Francisca Merino echó al agua a su amiga Berta Lasala respecto a su situación sentimental, tras su separación con el actor Daniel Alacaíno, después de dos décadas de matrimonio.

Las amigas y ex integrantes de la exitosa teleserie de los 90, Adrenalina, compartieron en el programa nocturno de TV+, donde hablaron de las relaciones amorosas y cómo se encuentra el mercado de hombres separados.

“Basta de actores, no quiero actores. Por favor, un médico, abogado un ingeniero. A mí me gustan de mi edad o mayores”, dijo la panelista de “Milf” luego de que José Miguel Viñuela le preguntara sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación, a un año del quiebre con el intérprete de Yerko Puchento. Aunque, tampoco descartó estar con alguien más joven, de unos 42 años.

Fue en ese momento, que Pancha Merino se lanzó un ¡bom, bom! y reveló que Berta Lasala ya ha tenido sus pretendientes.

Berta Lasala busca un nuevo amor

“Ya ha tenido sus pinches, pero no puedo contar”, dijo, mientras Berta se reía nerviosa y le pedía que se callara.

“Una salida es nada, Cállate, esta es hocicona, saben que no me inviten más para acá, yo me voy Pancha”, bromeó, mientras Viñuela lanzaba su característica risotada.

Pero, su amiga, en tanto, hizo caso omiso y realizó un llamado de utilidad pública con el fin de conseguir un pretendiente para Berta.

“Escríbanle al Instagram abogados, ingenieros comerciales, empresarios, pero ningún actor, cantante, músico, ninguna cuestión de esas”, pidió Merino.

Finalmente la exparticipante de la serie Los 80, donde también actuaba su exmarido como Ezequiel, no descartó abrir una cuenta de Tinder, afirmando que ella sí se encuentra en el mercado.

“Hay que atreverse a meterse en aplicaciones”, invitó, reconociendo posteriormente que ya ha “liberado energías” y por eso tantos movimientos telúricos en la tierra, haciendo alusión a encuentros más que románticos con sus “pinches”.