“Echaré de menos, uno quiere estar”: Gonzalo Egas asegura que si Wilma González viaja con su hijo a EE.UU. no perderá contacto con Noah

Gonzalo Egas será uno de los cuatro invitados de esta noche en el programa “Podemos hablar”, de Chilevisión, donde el exchico reality contará de su situación ante la eventual partida a Estados Unidos de Noah, el hijo de Wilma González, con quien hace años asumió una relación paternal.

Egas, quien estará en el estudio del estelar del canal privado junto a la diputada Marisela Santibáñez, el comediante Kurt Carrera y la transformista Botota Fox, revelará su postura respecto del posible alejamiento con el menor, debido al deseo de su madre de radicarse en Miami -junto a su actual pareja, Nicolás Seguel- por motivos laborales.

La reacción de Gonzalo Egas

Esto, según pudo averiguar Publimetro.cl, una vez que el exchico reality ingrese al programa y se le pregunte respecto de si el viaje del menor al extranjero le generará “incertidumbre” en su ya consolidada relación paternal.

“Fíjate que no, cuando una persona tiene convicciones, lazos importantes, cuando hay un vínculo real, la distancia no marca esa diferencia”, señalará Egas, quien de todos modos no descartará en la conversación con Jean Philippe Cretton -el animador del programa- sentir pena ante la partida de Noah.

“Por cierto, eventualmente, si eso sucediera, echaré de menos. Porque uno quiere estar ahí, abrazar, tocar, oler. Yo creo que tiene que ver con el día a día”, puntualizará.

“Nosotros tenemos una relación súper chora con Wilma, que es que Noah está una semana conmigo, y una semana con ella. Entonces, tenemos las rutinas súper aceitadas”, afirmará.

Otro de los temas que abordará Egas en su conversación con Cretton y el resto de los invitados a “Podemos hablar”, será su imposibilidad de mantener relaciones amorosas estables. Esto, porque “me di cuenta que no soy capaz de vivir el amor de buena manera”.

“Me he dado cuenta con el paso del tiempo que soy un poquito deficitario emocionalmente, en relaciones de pareja. Me di cuenta que no soy capaz de vivir el amor de buena manera. Cuando esa persona eventualmente se aleja, sufro, y cuando estoy enamorado no lo disfruto”, contará.