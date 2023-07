“¿Es obligación que me gusten los realities?”: Neme le responde con todo a Francisca García-Huidobro

José Antonio Neme aclaró la polémica con Francisca García-Huidobro tras criticar el reality show de Chilevisión, “Gran Hermano”, luego de las acusaciones de maltrato animal en el programa.

Durante una conversación con Página 7, el periodista especificó que su crítica no fue al espacio de CHV, sino que a la franquicia de este espacio en general y a todos los realities.

Asimismo, enfatizó en que sus dichos fueron en relación a la situación de Bigote, la mascota de “Gran Hermano”.

“Soy súper defensor de los animales, tengo cinco perros. Entonces, si tú me preguntas qué me parece que maltraten a un perrito en un programa de TV, este o el que sea, no me pidas que lo encuentre fenomenal”, afirmó de entrada.

“Asumo que ella tendrá una visión crítica de lo que pasó con ese animal, independiente que trabaje en ese programa. En el mío también han pasado cosas y uno tiene que estar alerta”, sostuvo.

En relación a la respuesta de Fran, el conductor de Mega aseguró que le parecía “insólito que una persona que lleva años en las comunicaciones le pida alguien guardar silencio” porque “cada uno tiene el derecho a opinar lo que quiera y de lo que quiera, mientras no trasgreda la ley. Yo puedo decir que no me gusta un programa y eso no significa que desprecie a los productores, animadores, etc.”, explicó.

“Soy un admirador de Julio César Rodríguez y jamás lo criticaría, porque creo que es una de las figuras más brillantes que tiene hoy la TV. Con Diana también trabajé y está perfecto. Pero a mí el reality, como fenómeno y experimento social, me parece que está súper desgastado”, expresó.

“Se lo preguntaría abiertamente a Francisca: ¿Es obligación que me gusten los realities? Ella puede decir ‘me cargan los matinales’, ¿tú crees que la voy a salir a cuestionar? ¡No! Debe haber miles de segmentos en los que he participado y que a ella le cargan, ¡y está perfecto! Y que lo diga. No me siento ni ofendido, ni dañado, ni nada”.

“Tengo la concepción de que Francisca es una libre pensadora. Ella construyó un personaje que dice lo que piensa. Entonces, ¿cómo ella le dice a alguien, que al parecer soy yo, que es mejor que me quede callado?”, preguntó abiertamente.

“Que diga que no está de acuerdo conmigo, pero no que guarde silencio (…) Si voy a hablar de alguien, lo nombro. Ahora la nombro a ella: Fran García-Huidobro, me extraña que digas eso”, acotó.

¿Futuro reality de Mega?

Por su parte, también aclaró los dichos de Fran sobre un supuesto reality de Mega, hecho que fue desmentido por la señal, a lo que Neme indicó que le importaba “bien poco” si había uno o 50 mil, porque no era el gerente de producción.

“No tengo decisiones que tomar respecto a la programación. Y si hay un programa del canal que a mí no me gusta y alguien me lo pregunta, yo lo voy a decir. Hay teleseries que no me han agradado y lo que he dicho cuando me han consultado, hay otras que me encantan”, expusó.

“Por ejemplo, voy a decir que a mí me encantaría que Mega tuviese un programa de conversación. Qué pena, porque creo que nos falta eso. Listo, lo dije, ¿y cuál es el problema? Si no estoy insultando a nadie”, afirmó.

“Cada uno tiene derecho a decir lo que piensa. Si alguien opina que lo hago bien o pésimo está perfecto, no me siento injuriado (...). La gente que trabaja conmigo es súper respetuosa de mi libertad de opinión, como periodista y persona. Y decir que me gusta un espacio de la competencia no significa que no me guste el mío, es una conclusión ridícula”.

No perdonará a Fran

Luego, el periodista reiteró que no está de acuerdo con que Francisca le haya aconsejado guardar silencio.

“No es que me esté haciendo la víctima, pero si trabajamos en esto es para que todos hablemos, sobre todo de temas de la industria. Soy de la idea que la gente diga lo que piensa de manera respetuosa, pero franca. Amable, elegante, pero honesta”, destacó.

En esta misma línea, Neme le mandó un mensaje a la Fran: “Con todo el amor y la admiración que te tengo, no me gustan los realities. Y si fuera por mí, jamás trabajaría en uno, así como otra persona puede decir que no lo haría en un matinal”, comentó.

“Yo invitaría a Fran a todo lo contrario (que ella dijo): a hablar más de televisión, de redes sociales. Digamos lo que nos gusta y lo que no, qué nos parece pésimo, qué es un aporte, qué es lo que está bien logrado”, le aconsejó.

“Sobre la televisión no guardaría silencio, invitaría a todos a hablar y a decir lo que realmente piensan sobre la industria en general”, cerró en la entrevista al medio.