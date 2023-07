Kike Faúndez busca en “Aquí se baila” su tercera final en un estelar de danza: “Cerrar mi carrera con un posible triunfo sería hermoso”

Cuando restan tan sólo un par de episodios para finalizar la última temporada de “Aquí se baila”, uno de los bailarines que más ha destacado en el estelar de Canal 13, Kike Faúndez, reconoció estar muy ilusionado de llegar a la definición del próximo martes 25 de julio.

En conversación con Publimetro.cl fue que el ganador de la edición pasada del programa de danza del canal privado aseguró sentirse “orgulloso” del nivel mostrado en el escenario y bastante conforme de, a sus 40 años, poder medirse de igual a igual ante bailarines más jóvenes que aún siguen en competencia por el trofeo al mejor del estelar de Canal 13.

Kike busca otra final en “Aquí se baila”

“Volver a estar cerca de la final es un sueño y me tiene demasiado orgulloso de lo construido a nivel personal como equipo de trabajo. Ya tengo 40 años y estar compitiendo con jóvenes y no sentirme con menos energía que ellos y ellas es gratificante para mí”, reconoció Faúndez, quien se motiva de cara a clasificar una eventual definición en obtener un logro inédito para este tipo de programas.

“Podría ser mi tercera final de un programa de baile, y cerrar mi carrera con un posible triunfo sería hermoso”, agrega Kike, quien reconoce además haber padecido más esta edición del programa debido a lo “intensa” que le resultó.

“Esta temporada fue ‘intensa’ porque pasamos por varias emociones, desde rabias (hasta el punto que casi renuncié al programa) hasta inmensas alegrías. Pero de todo el proceso hay que aprender y evaluar todo lo sucedido para reforzar más aún las situaciones y mejorar algunas de ellas, para no cometer los mismos errores”, enfatizó el bailarín.

Kike Faúndez. Fuente: Canal 13.

“Definitivamente está temporada me costó mucho más que la anterior. Al empezar la temporada ya había realizado alrededor de 18 coreografias de la primera temporada, entonces era difícil sorprender a la audiencia si ya había mostrado tanto. Me puse como meta innovar con estilos más de espectáculo, mostrando estilos de danza que me fueran más complicados y versátiles”, puntualizó.

“Fue complicado porque se me tocó fibras que no transo, y es el aspecto profesional, entonces por eso lamentablemente exploté cuando no supe manejarlo. Eso es algo que debo seguir trabajando para mejorar, y lo que me llevo de este nuevo proceso es sabiduría y aprendizaje, tanto a nivel artístico como personal”, reflexionó.

De sus contendientes, el bailarín no duda en destacar que en esta edición del programa debió lidiar con “grandes intérpretes de la danza”, y que en caso de ser uno de los tres finalistas que se definirán el próximo martes en la definición de cuatro parejas, sus rivales preferidos serían Fernanda Garcés, Emmanuel Torres y Francini Amaral.