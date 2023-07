“Quizás no es el momento, pero anhelo...”: Di Mondo revela su buena relación con su ex y no descarta buscar pareja a futuro

Aunque reconoció mantener una maravillosa relación con su expareja, el empresario de moda estadounidense Eric Javits, el fashionista e influencer nacional Di Mondo aseveró no cerrarse a “estar en pareja” a futuro.

En conversación con lun.com, Edmundo Huerta, el nombre real del mediático chileno, dio cuenta de su íntima relación con Javits luego de su ruptura, y de sus deseos de “compartir mi felicidad, mi amor” con otra persona.

La relación de Di Mondo con su ex en Estados Unidos

“Nosotros somos familia, él desea todo lo mejor para mí y yo también deseo todo lo mejor para él. Nosotros mantenemos una relación increíble. Seguimos trabajando juntos, somos vecinos, vivimos a cinco minutos y compartimos a nuestro conejito, Rubí”, señala Di Mondo.

“Nos vemos casi todos los días. Nos vemos en la oficina y siempre estamos comunicados, si no hay llamadas nos texteamos. Por ejemplo, a veces, si yo estoy en el supermercado, lo llamo, le pregunto si le falta algo. Él igual, o él pasa a buscar algo, pasa a buscar algo si le falta algo. Seguimos bien unidos”, agrega el nacional, quien incluso compartió las celebraciones del 4 de julio de Estados Unidos en una reunión con amigos y su ex.

“La celebración fue en mi departamento de Brooklyn, porque tengo una vista muy linda en la terraza, así como justo al frente de los fuegos artificiales que exhiben. Hice una cena con algunos amigos, incluso había un compañero de colegio de Chile y obviamente a Eric lo iba a invitar. Quería que viniera, si vive a una cuadra de distancia”, cuenta el fashionista, quien pese a la buena relación, descartó en regreso amoroso con Javits.

“El amor se transformó en otra cosa, pero es amor profundo. Las conexiones importantes y profundas con alguien no suceden todos los días, son muy pocas. Uno tiene que valorar esas conexiones. Y en nuestro caso no hubo problemas dramáticos, nuestra relación fue muy hermosa, de mucho amor. Y en cuanto a volver con Eric, creo que estamos en puntos diferentes en cuanto a una relación de pareja. No siento que volvamos, no siento que eso sea una posibilidad en verdad. Siempre trato de vivir la vida con una mente y un corazón muy abierto y también hay que dejar que la vida fluya. Uno no puede ser tan arrogante, decir ‘la vida va a ser así’. Pero lo que percibo es que no creo que haya acercamiento de este tipo. Yo creo que nuestra conexión va a seguir profundizándose como familia. Eso no va a cambiar”, relata.

“Estoy sin compromiso. No he estado muy enfocado en conocer gente nueva, he estado enfocado en mí mismo (...) y, en verdad, estoy contento conmigo y ya llegará el tiempo. Quiero decir, uno no puede forzar las cosas y sobre todo el amor. Esas cosas tienen que fluir muy naturalmente. He conocido a una o dos personas, pero en ningún caso como una relación, un pololeo”, explica Di Mondo, quien no se hace muchos dramas respecto de su actual situación sentimental.