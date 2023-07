“Si todo sale bien”: Eduardo Fuentes extiende su ausencia de TVN y anticipa la fecha de su regreso a la conducción de BDAT

Finalmente, Eduardo Fuentes no volverá el próximo lunes a la conducción del matinal “Buenos días a todos”, luego de revelar este viernes en sus redes sociales que un imprevisto médico postergó su regreso a TVN.

Ya en la emisión de esta mañana del programa de la señal pública, María Luisa Godoy había dado las primeras alertas respecto de la ausencia de Fuentes, quien se había tomado unos días de vacaciones junto a su familia, y que debía retornar al espacio el lunes 24 de este mes.

La ausencia de TVN

Fue luego de la consulta hecha por Yamila Reyna a la animadora de BDAT (“vuelve Edu?”), que la periodista contó de la intervención médica que se realizó su compañero de conducción.

“No (llegará) todavía. Edu se tomó unos días de vacaciones y otros de intervención. Lo de la intervención se extendió. Te queremos, Edu, y te echamos de menos”, señaló.

“Ya vamos a contar detalles de la operación que se hizo”, complementó, por su parte, Felipe Vidal.

La explicación de Eduardo Fuentes

Más detalles respecto de la intervención, en todo caso, los entregó el propio Fuentes, quien en un corto video publicado en su cuenta de Instagram aclaró que recién a fines de julio podría estar de nuevo en la conducción del matinal y su late “Buenas noches a todos”.

Eduardo Fuentes explicó en sus redes sociales los motivos de su ausencia en el matinal "Buenos días a todos". Fuente: Instagram @fuentesilva.

“Que tal. ¿Cómo están? Quiero mandar un saludo grande. Harta gente me ha preguntado por qué no he estado yendo al matinal”, inició el periodista.

“Estuve una semana de vacaciones, rico, lo pasé muy bien, pero después tuve que entrar al taller de revisión, a los pits, por un tema con los ojitos. Y tengo dos semanas de licencia médica, así que la próxima semana, no esta, sino que la que viene, vamos a estar de vuelta trabajando”, aclaró.

