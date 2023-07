¿Quiere algo serio?: Seba Ramírez le declaró su amor a Coni Capelli en la fiesta de “Gran Hermano”

En medio de la fiesta “ídolos del pop”, Sebastián Ramírez sorprendió a los televidentes de Gran Hermano al declarar sus sentimientos a Constanza Capelli. El chico reality, quien ha tenido altos y bajos con la jugadora en la última semana, se tomó un momento para hablar con ella y expresar sus deseos de estar juntos.

“Me gustai, vamos a ver afuera, formar algo serio”, le dijo Sebastián a Coni, buscando una oportunidad para retomar su relación. Sin embargo, la jugadora se mostró receptiva pero aún molesta por los acercamientos que él ha tenido con otra compañera, Trinidad.

Recordemos que la semana pasada, Gran Hermano le dio una misión a Sebastián, que podía o no cumplir. El desafío consistía en que Seba debía besar a 3 participantes del encierro, menos a Constanza para ganar una cena en la sala “Zoom”. Ramírez , quien aceptó el desafío, le robó un piquito a Francisco, y le pidió otro a la “Moni”.

Ya cuando le faltaba solo un integrante de la casa estudio, le pidió un beso a Trinidad Cerda. Esta situación llegó a los oídos de Constanza, quien sin estar enterada de la situación le reprochó a Seba que le estuviera pidiendo besos a su amiga, alegando que era “faltarle el respeto”.

El conflicto escaló al punto de que Coni le manifestó a Seba que no podían continuar con su romance en el encierro, pese a que Sebastián le explicó que lo había hecho por la cena y para pasar un grato momento juntos.

Durante la fiesta de este viernes, Seba aprovechó de expresarle sus sentimientos a Coni, pues al parecer no quiere dar por terminada la relación.

“Aguantemos acá. El que se va primero se porta bien, el que se queda también”, le propuso Seba. La modelo no pudo contener la risa por la petición, para luego dejarle en claro que necesitaba respeto en su relación.

“Ya pero me dijiste más o menos lo mismo que me dijiste la primera vez. Que nos tuvieramos respeto”, le señaló Constanza a Sebastián.

“Ya pero si siempre te he tenido respeto, solamente que se me fue de las manos eso. No me he equivocado en nada más”, le explicó Seba, aludiendo al conflicto que se generó entre la pareja debido al “piquito” que le habría pedido a Trini.

Al parecer, Seba “se enganchó” de Constanza, ya que en estos días se le ha visto esforzándose por recuperar su relación con la modelo. Aunque la situación sigue siendo complicada, el chico reality demuestra su interés en reavivar su romance con la jugadora.