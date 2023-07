“Imagínate me da un coma diabético”: El gran susto de Mónica con tensa pelea de Jorge y Sebastián

La noche del domingo Gran Hermano vivió uno de los capítulos más intensos de lo que lleva el reality de CHV. Esto, luego del fuerte cruce entre Sebastián Ramírez y Jorge Aldoney, quien habría intentado golpear al último de los integrantes que llegó al encierro.

Esto, luego que Sebastián se fuera en contra del Mister Chile por hablar contra Coni y Francisco.

“Yo no entiendo con qué autoridad te creí tú para enjuiciar a la gente.... De quién lo hizo mejor esta semana, que lo hizo mejor esta semana que la otra ¿Quién te creí tú para decir eso?”, lo interpeló el participante de “Gran Hermano”.

Tras ello, el programa se fue a comerciales, momento donde Jorge habría intentado zanjar la discusión golpeando a Ramírez, situación que no se realizó debido a la intervención de los compañeros.

Noche de tensión en Gran Hermano

Pero, quien más sufrió con el tenso momento, fue la abuelita de 77 años, la señora Mónica.

“A mí me dio mucho miedo, porque no puedo pasar rabias. Imagínate me da un coma diabético. Qué hacen ustedes. Qué hacen todos mis hermanos...”, cuestionó la mujer de pelo morado, cuando Sebastián le pidió disculpas.

“Por eso le pido disculpas, porque agresiones físicas acá no se puede. Y en eso yo estoy en contra. Él se equivocó (Jorge). Usted no tiene por qué andar pasando esas rabias”.

Finalmente la abuelita de la Familia Lulo, disculpó al arrepentido Sebastián, quien reiteró que Jorge fue el culpable, por querer pasar de la discusión a los golpes. Situación que el programa prometió mostrar la noche de este lunes.

“Weli, de mí no va a salir ninguna agresión física. Y ojalá que de Jorge ni de nadie salga eso, porque Jorge la cagó...yo le dije las cosas en su cara y él se puso violento. Yo no sé qué le está pasando”, sentenció el exResistiré.