Camila Stuardo reemplazó el consumo de alcohol por agüitas de hierba: “Era el eslabón que me falta para estar más en paz”

Camila Stuardo reveló este martes que hace ya un mes dejó atrás el consumo de alcohol por el de las agüitas de hierbas, en una clara señal de haberse distanciado del nocivo efecto que los tragos producen en el organismo.

La animadora, radicada hace un tiempo en México junto a su esposo e hijas, sinceró su nuevo estado en conversación con lun.com y sus redes sociales, donde enfatizó que su cambio es más coincidente a su saludable estilo de vida.

Adiós a las bebidas alcohólicas

“Oigan, ha sido tanto el boom de porqué dejé de tomar, y toda la gente que se ha motivado, y todas las cuentas que he ido conociendo con respecto a este mundo del cero alcohol, que me hicieron una notita en lun.com ”, publicó en sus historias de Instagram la comunicadora, quien asegura que este giro llegó “una mañana me desperté y sentí que no estaba siendo consecuente conmigo”.

“Esta idea nace porque una mañana me desperté y sentí que no estaba siendo consecuente conmigo. No fue una mañana de resaca ni nada por el estilo. Fue porque soy alguien que me gusta estudiar todo el tema de la alimentación sana, hago deporte, tomo terapia, medito, me escribo mensajes positivos, entonces por todos lados estoy ayudando a mi cuerpo físico y energético, pero después estaba tomando alcohol que nada positivo le aporta al cuerpo”, recordó la figura televisiva, quien ahora reconoce sentirse mucho mejor con la ausencia de alcohol en su cuerpo.

“Duermo mejor, por ende se mejora el metabolismo. Bajas de peso porque te desinflas, mejora la piel y la celulitis ha desaparecido en un 95 por ciento. También estoy teniendo unos entrenamientos brutales y el entrenador me dice que me felicita. No me había fijado tanto en lo físico porque no lo estoy haciendo por eso, sino que por algo interno”, reveló.

“Lo que sí, me siento bien, tranquila. Me siento más lúcida como para enfrentar conflictos, más en paz. Anímicamente me siento súper bien. El cuerpo agradece, si nada positivo le estaba aportando al cuerpo. He encontrado la paz en este tiempo de introspección; era el eslabón que me falta para estar más en paz”, agregó.

Los inconvenientes de Camila

Pese al cambio, Camila cuenta en el medio de circulación nacional que no todo ha sido miel sobre hojuelas, principalmente porque su entorno íntimo no ha modificado sus hábitos en el consumo de alcohol.

“Lo más difícil es que el entorno sigue igual, por supuesto no pido que hagan el cambio. No te niego que veo a Javi (Urzúa, su esposo) o un amigo tomándose una copita de vino y pienso: ‘¡Ay, qué rico sería!’. Pero sí es muy heavy el tema de la presión social por el que no toma. Me han llegado muchos mensajes de personas que decían que eran el bicho raro porque no tomaban o uno que me decía: ‘No podría confiar en alguien que no toma’. ¡Qué! El mundo al revés”, puntualizó.