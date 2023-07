Marjorie Ulloa, la médium que se contactará con los seres cercanos de los famosos en “El Purgatorio”

Canal 13 está preparando con todo el inicio el regreso a los estelares en vivo, su nueva apuesta se llama “El Purgatorio, el lugar donde los famosos pagan sus culpas”, el cual irá todos los jueves después de “Teletrece Central” a partir del 3 de agosto.

El espacio animado por Nacho Gutiérrez, centrado en juzgar los actos de los famosos para enviarlos al Paraíso o al Infierno, incluirá no sólo conversación, humor, confesiones y competencia, sino también momentos íntimos.

Uno de ellos tendrá a dos médiums, denominadas “canalizadoras”, quienes intentarán contactarse con familiares o seres queridos de los invitados que hayan fallecido, para que les den mensajes desde el “Más allá”. Una de esas médiums será Marjorie Ulloa, en lo que será su debut televisivo tras dos décadas de trabajo.

Clientela famosa

Según afirmó Marjorie, empezó a comunicarse con muertos a los 10 años tras el fallecimiento de su padre. “Ahí se me abrieron un montón de habilidades, comencé a ver presencias. No entendía mucho lo que me pasaba. Las veía como personas, era un sexto sentido”, contó.

De igual forma, Ulloa aseguró tener clientes famosos que se quieren comunicar con sus seres queridos fallecidos. “No puedo nombrar a ninguno, lógicamente, pero es gente que podría estar invitada en el programa. Yo no me promociono, lo mío es solamente de boca a boca, en redes sociales sólo promociono mis cursos de reiki”, señaló.

“El Purgatorio” será el debut televisivo de Marjorie, quien hace más de 10 años rechazó una invitación previa para ser parte del espacio “Psíquicos”, de Chilevisión. “En ese tiempo era muy joven, entonces desistí, pero cuando me llamaron en ese momento dije ‘ya, estoy preparada’... porque tengo la madurez, la experiencia”, afirmó.

Su rol en el estelar

Sobre su rol en el estelar, la médium dijo que su intención es ser cauta. “En mi experiencia, siempre se ha dado que los seres queridos quieren comunicarse en la canalización. No lo hago al azar, en mi consulta pido el nombre completo, la fecha de nacimiento y de defunción, y con eso conecto”, partió contando.

“Pero soy bastante incrédula y solamente creo en lo que yo hago hasta que lo realizo. No sé si todos los días voy a despertarme con este don, por eso no prometo nada. No sé si este don me va a durar para toda la vida o si es un regalo que me dan en este momento”, continuó.

Consultada sobre lo que espera que suceda en su sección, Marjorie aseguró que busca generar un espacio de amor y de comprensión. “Estas canalizaciones siempre generan paz, sanación. Se da paz, amor y respeto. Por ende yo siempre voy a ser respetuosa con cada participante”, contó.

“Espero una sanación, una conexión, que puedan sentir que no están solos, que el amor trasciende. Que sientan ese amor, que se den cuenta que esas presencias, que son tan significativas para todos, no dejan de existir”, terminó Marjorie Ulloa.