“Era como atracción fatal”: Daniel Fuenzalida recordó en CHV el lugar más insólito donde mantuvo relaciones íntimas

Daniel Fuenzalida no sólo aportará esta noche, en el estelar de Chilevisión “Podemos hablar”, con sabrosos detalles del mundo del espectáculo y sus polémicas con Mauricio Israel, Cathy Barriga y Sergio Rojas, sino que recordará el más inusual lugar donde mantuvo relaciones sexuales.

Será en el primer punto de encuentro del estelar del canal privado, y según pudo corroborar Publimetro.cl, donde el conductor del renovado “Me Late” entregará detalles desconocidos de un apasionado encuentro íntimo que tuvo hace algunos años en el norte del país.

La experiencia íntima de Daniel Fuenzalida

“¿Quienes de este grupo han tenido sexo en el lugar menos pensado?”, fue la pregunta de Jean Philippe Cretton que le dio alas a Fuenzalida para reconocer que el suyo fue un encuentro inolvidable, que se dio en unas vacaciones a Iquique con un amigo, y donde además lo llamaron para trabajar en la animación de un local nocturno (“me pagaban 100 lucas por noche”).

Por ese motivo, al animador no le quedó otra que arrendar una cabaña con playa privada, lugar donde se aventuró a invitar a una mujer a pasar la noche. Sin embargo, sus planes no resultaron como él esperaba.

“Le digo a la niña: ‘Te invito a mi playa’. Y empecé a ponerle yo (a beber alcohol), y se me fue apagando la tele”, inició.

“Yo estaba en la playa y dije: ‘Bueno, caminemos un poco por la playa’. Entonces, beso en la playa, beso en la roquita. Entonces, como que empecé a ver a lo lejos personas, y le dije: ‘Vamos un poquito más atrás, algo más privado’”, continuó.

“Y ya con la oscuridad de la noche, llego a un lugar, empezamos otra vez con los besos, y todo lo que es hacer el amor”, relató Fuenzalida, quien al día siguiente cayó en cuenta de lo que había hecho, y donde lo había hecho.

