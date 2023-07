“Nos ponemos locos con un perro, pero con otro animal no”: Eliana Albasetti critica doble estándar por “Bigote”

La exchica reality argentina Eliana Albassetti, se refirió a la reacción que tuvo la panelista de Gran Hermano Francisca García Huidobro con Bambino, tras sus cuestionados dichos contra el perro “Bigote”, y criticó a la sociedad por el doble estándar, por no criticar con tanta fuerza los maltratos a todo tipo de animales.

“Siento que las personas nos ponemos muy locos cuando es con un perro, una gato. (Pero) cuando es otro animal, no es tan así. Me parece que hay que ampliar un poco la empatía, porque sienten todos igual”, dijo en conversación con Publimetro, durante el evento en tienda Corona.

“Yo creo que la sociedad se maneja mucho en un tema especista. Si se lo hacen a un perro es gravísimo, ahora yo creo que muchos animales pasan las penas del infierno y a nadie le importa, que son las vacas, los cerdos, las gallinas que lo pasan cien mil veces peor a Bigote”, lamentó la fundadora de Satuario Empatía.

Por eso motivo, cuestionó el doble estándar de la gente y pidió a ampliar la empatía con todos los seres vivos.

“Me parece una súper buena señal que hoy en día se levante la voz, aunque empiecen por los perros. Ojalá sigamos avanzando en torno al resto de las especies, para mí sería lo ideal”.

Albasetti por reacción de Francisca García Huidobro

Además, cuestionó que Francisca García Huidobro se haya retirado del estudio, puesto que lo encontró contradictorio.

“Tengo entendido que ella come animales, entonces es como muy contradictorio. Pero, en algún momento yo también fui súper contradictoria y entiendo que son pasos y está bueno charlarlo”.

“Yo me habría quedado a hablarle. Me habría gustado que intente justificar ese tipo de cosas. Me parece mucho más interesante. Pero ella lo hizo así, me parece fantástico y me parece muy importante que se hablen en los medios este tipo de temas y la reacción de Fran hizo que salga en un montón de medios me parece bien”, sentenció.