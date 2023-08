“Podría haber hecho una defensa públicamente, como hoy día está hablando”: La réplica de Nacho Gutiérrez a Carola de Moras

El periodista Ignacio Gutiérrez arremetió nuevamente contra Carolina de Moras luego que ella lo tratara de estar obsesionado con el conflicto que vivieron hace año atrás en el matinal de CHV, cuando los ejecutivos le dijeron que incorporarían a un conductor heterosexual al matinal, puesto que él no podía cumplir el rol de “dueño de casa, por razones obvias”.

Debido a esto, Gutiérrez demandó al canal por la Ley Zamudio y ganó. Pero, le quedó la espina clavada puesto que su compañera en la animación, no se pronunció en ningún momento, por lo tanto días atrás él dijo que espera no hablar nunca más con ella en la vida.

Ahora, volvió a responderle, luego que de Moras se defendiera, señalando que “está obsesionado con difamarme y desprestigiarme. Una persona que se refiere permanentemente hacia una mujer de esa forma, claramente no es confiable”, fueron parte de sus palabras, emitidas a través de la periodista Cecilia Gutiérrez en Zona de Estrellas.

Nacho Gutiérrez respondió

Fue durante el lanzamiento de su nuevo estelar El Purgatorio de Canal 13 que Ignacio Gutiérrez le respondió con todo, en conversación con Publimetro.

“Me parece que todo lo que diga ella hoy día es tarde. Su silencio hace seis años me hizo un daño extremo. Tuve mujeres del mismo canal como la Pamela y la Fran que fueron valientes, en el canal y en la justicia. Entonces, yo solamente le quiero decir a todos que usar la herramienta del silencio, en un minuto cuando un compañero lo está pasando mal, puede ser un daño muy grande como el que me hizo a mí”.

Si bien, de Moras se defendió asegurando que nunca fue citada al juicio, Nacho Gutiérrez señaló que “ella estaba en esa reunión. A lo mejor si no quería dar declaraciones en un juicio, ella podría haber hecho una defensa públicamente, como hoy día está hablando públicamente”.

“Entonces, si algún día ella va a ver disculpas, yo creo que no. Voy a esperar sentado, porque me puedo cansar”, ironizó.

Respecto al mensaje que ella aseguró haberle enviado para conversar, pero sin haber obtenido respuesta de parte de él, Gutiérrez contó que “no creo, mi celular siempre estuvo abierto, pero había muy poquita gente de la tele que me llamaba, porque tenían miedo o no querían . Cuando tú tienes un conflicto en la tele, de ese tipo, te queda bastante solo. Entonces mi teléfono siempre estuvo prendido y ese mensaje no llegó, quizás se fue a otro teléfono”, sentenció.