“Esa sensación no la hemos sentido ni de cerca”: Pato Pimienta disfruta su estadía en México

En septiembre del año pasado el standupero e ideólogo del histórico “Club de la comedia”, Pato Pimienta, decidió agarrar sus maletas y junto a su familia dejar el país con rumbo a México.

Una apuesta que llegó gracias al lanzamiento de su libro “Falco” en territorio azteca. El primer paso para probar suerte, y con éxito, en el escenario mexicano.

El nuevo hogar de Pato Pimienta

“Mi libro ‘Falco’, se ofrece ‘monologuista’, se publicó acá y esa fue una de las primeras motivaciones. Llegué acá por la escritura pero ya estoy trabajando en una productora, en mi tercer libro, y haciendo stand up”, inicia su conversación con lun.com el humorista, quien califica su actual residencia en México como “una experiencia muy rica”.

“Ha sido una experiencia muy rica. No sé cuánto tiempo vamos a estar acá, pero por lo pronto estamos felices, mis hijos están estudiando y hemos armado una comunidad. Como familia siempre hemos tenido fuerza de voluntad interior para decir ‘ya, demos este saltito’”, agregó el standupero, quien incluso se reconoce sorprendido de nunca haber visto -ni sufrido- alguna situación peligrosa en un país que habitualmente es interés para los medios de comunicación por su alta tasa de delincuencia.

“Siempre te dicen que México es peligroso, pero esa sensación no la hemos sentido ni de cerca. Acá son muy simpáticos con los chilenos y mi hijo mayor ya nos advirtió que si nosotros nos devolvemos, él se queda”, cuenta el humorista, quien incluso ha generado vínculos con otros famosos compatriotas radicados en la nación azteca, como el escritor Alejandro Zambra, los músicos Francisco y Mauricio Durán, y Chinoy, entre otros, con quienes comparte sagradamente un partido de fútbol entre chilenos.

“El éxito, los egos, las malas decisiones”: Pedro Ruminot y Sergio Freire hablaron de su paso por el “Club de la comedia”

Sergio Freire reveló metida de pata de “El Club de la Comedia” que le costó 400 millones de pesos a Chilevisión

“Acá hay una sensación de que todos nos caemos bien. Hay un código común de que todos estamos lejos de nuestro país y ese código común te acerca a la gente”, indica Pimienta.

“Ha sido maravilloso conocer a Alejandro Zambra acá. Él es nuestro director ejecutivo. Es como si fuese el dueño del equipo, pero no va a jugar a la pelota. Se supone que se va a integrar pronto y siempre está muy presente en el grupo de WhatsApp. En Chile no jugaba hace años y acá voy con mi hijo mayor. Eso es algo que renació acá en México. Y no soy malo (para la pelota), igual le pego algo y soy tradicionalmente colocolino”, agrega el humorista, quien sólo desliza un inconveniente en su estadía en Norteamérica: el tradicional ají mexicano.