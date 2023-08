“Me da la sensación...”: Michael Roldán aclara por qué no hay hombres gay en Gran Hermano

El periodista Michael Roldán, uno de los panelistas más mateos de Gran Hermano, conversó en un live de Instagram con Publimetro, ocasión donde respondió a las preguntas del público respecto al reality de CHV que la está rompiendo en redes sociales. Y, una de ellas, fue respecto al casting, consultando “¿por qué no han entrado hombres gay’”.

Según explicó, durante la hora de conversación, la razón fue simplemente porque no existió el perfil adecuado que aportara a la casa, pero valoró que no fueran incluidos solamente por ser de otra orientación sexual.

“Con respecto a lo de los hombres, que me han preguntado mucho, y a mí también me habría encantado, yo creo que tiene que ver que el ser gay, lesbiana, bisexual, trans, no es una cualidad per se”.

Michael Roldán explica por qué no hay hombres gay en GH

“Tú no tienes que entrar a un reality, porque te acuestas con un hombre o una mujer. Tienes que entrar por ciertas cualidades que van a aportar dentro de una convivencia”, argumentó.

“Me da la sensación, idea mía, que dentro de la gama de personas que fueron al casting no encontraron a ningún hombre gay que aportara dentro de esta gama de espejo social. Porque, si vamos a meter a alguien, por el solo hecho de ser gay, me parece que es una discriminación positiva”.

“Creo que no es acorde con estos tiempos. Con los otros tiempos, donde el gay se le veía como el payaso, el objeto raro, podría haber sido. Pero me da la sensación que no existió ese perfil que fuera acorde para la casa”, agregó.

Además, Michael Roldán, destacó la visibilidad que sí le están dando a la bisexualidad y a las personas trans.

“Yo creo que uno de los grandes valores de este reality es justamente poner en la palestra la bisexualidad. Junto con las personas trans, me da la sensación que son los menos visibilizados en los medios de comunicación. La bisexualidad es una orientación sexual”, sentenció.