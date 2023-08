“Quiero protegerlo de malas energías”: Pincoya negó a compañeros conocer a su hijo y sacó aplausos

Dejó a sus compañeros literalmente con los crespos hechos, pero su decisión fue celebrada en redes sociales. Jennifer Galvarini, la querida Pincoya, tuvo la posibilidad de ver un video de su amado hijo Felipe, a quien no ve hace dos meses tras su ingreso a Gran Hermano, pero decidió mirar el video sola, junto a Coni, sin que lo pudieran ver sus demás compañeros.

Todo partió gracias a un desafío que le impuso Gran Hermano, el cual incluía, dentro de todos los premios, mirar una grabación de su familia.

Así, -tras superar la prueba junto a cinco compañeros bañándose desnudos en la piscina- Diana Bolocco y Julio César Rodríguez le preguntaron si quería revisar las emotivas imágenes en solitario o junto a todos los integrantes de su casa.

“Si lo ves en el zoom tus compañeros no van a poder ver lo que estás viviendo”, le explicó JC.

Ahí su respuesta fue tajante. “Lo quiero ver en el zoom de forma privada. Es lo más preciado que tengo, que es mi hijo y creo que no todos quiero que vean y conozcan a mi familia. Pero sí quiero que lo muestren a la gente de afuera, porque es la gente que me ha dado su apoyo. No quiero que gente que no me tiene cariño, vea lo más preciado que tengo. Quiero protegerlo de malas energías. No quiero que lo conozca la gente de acá”, dijo tajante.

Tras ello, invitó a Coni a revisar el saludo, ocasión donde también se unió el perro Bigote, formando un momento lleno de emociones que fue transmitido en vivo. Esto, convirtió a la representante de Chiloé en la protagonista indiscutida, demostrando que puede hacer un capítulo entero en solitario.

Emotivo saludo de marido e hijo

“Estamos junto a Pipe y te queremos enviar un cariñoso saludo junto a tu retoño”, dijo en el video Rodrigo González, esposo de Pincoya.

“Hola, mami, ¿Cómo estás? Aquí estamos bien con mi papá. No te preocupes, sigue adelante. Esperamos que llegues hasta la final”, le dijo el pequeño, emocionándola hasta las lágrimas.

“Te seguimos por todas las plataformas: redes sociales, Chilevisión, Pluto TV. Un saludo muy cariñoso te envía tu familia”, añadió el padre del niño, justo antes de darle el pase a los hermanos de Jennifer.

“Vamos resistencia”, le dijeron llenándola de buenas energías y generando un grito espontáneo con Coni, con quien finalmente compartieron una cena como también parte del premio.