Pamela Díaz criticó a Kenita Larraín por revelar la razón para cancelar su boda con Iván Zamorano: “¿Por qué te sientes con la capacidad de decirlo?”

Pamela Díaz tuvo un duro encontrón anoche con Kenita Larraín en el estelar de Canal 13 “El purgatorio”, luego que la modelo y numeróloga revelara finalmente los motivos que tuvo hace dos décadas para cancelar su matrimonio con Iván Zamorano.

Larraín, que por años evitó profundizar en los medios de comunicación en la crisis de pareja que tuvo con el retirado futbolista chileno, y que acabó con la inesperada suspensión del mediático matrimonio que se realizaría el 14 de febrero de 2003, expuso en el programa conducido por Ignacio Gutiérrez que su relación con Zamorano se acabó debido a eventuales situaciones de violencia de género con el deportista, y no por infidelidades suyas, como se especuló por años en algunos programas de televisión.

El round de Pamela Díaz con Kenita Larraín

“Nosotros veníamos un tiempo mal. Por eso cuando Iván va al Palacio Cousiño a revisar los últimos detalles del matrimonio, dijo: ‘Recen por nosotros’. Peleamos el día sábado, una semana antes del matrimonio, y los dos decidimos terminar la relación. Yo no me sentía amada en el último tiempo de la relación. Fueron peleas complejas, terminamos y él se fue de mi casa. Él quedó de suspender el matrimonio. Yo tenía mucho miedo y al día siguiente me tomé un avión a España, con la relación terminada”, fue parte del relato de Kenita a Gutiérrez que provocó la molestia de La Fiera, quien la cuestionó por decidirse ahora a detallar lo que la llevó a separarse de Zamorano.

“Abrir este espacio (...) hoy decir esto, me parece súper heavy, porque mañana Iván Zamorano o María Alberó pueden decir algo”, señaló Díaz, quien le preguntó a Kenita por qué ahora se decidía a hablar y no en otro momento.

“¿Qué va a pasar? ¿Por qué tú te sientes ahora con la capacidad de decirlo, y no hace 20 años?”, reclamó.

La evidente molestia de Díaz, reconocida amiga de Zamorano, llevó a Kenita a aclarar que su decisión de ventilar anoche los motivos del quiebre con el futbolista fueron “porque tengo otra madurez”.

“Callé por mucho tiempo, y para mí hoy es una liberación (...) siempre pensé en otras personas y, de hecho, cuando lo atacaban yo lo protegía”, señaló.