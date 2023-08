Trini habló de lo decepcionada que está con Jorge tras enterarse de sus pelambres: “Me hizo sentir mal desde afuera”

La última eliminada de “Gran Hermano”, Trinidad Cerda, se está poniendo al día de todo lo que fue dicho sobre ella durante su estadía en el encierro, todo los eventos que no presenció y los pelambres de los cuales ella fue objeto de escrutinio.

Uno de estos momentos fue cuando Jorge la denigró con sus compañeros de pieza, tras hacerles una petición. “No me molesten con la Trini, porque a veces me deslenguo y tiro comentarios pesados”, partió señalando.

“Un día le voy a decir: ‘Hueón, yo ni cagando estaría con vo’, el día del pico’, y se va a sentir con el hoyo. Entonces, no me molesten con la Trini”, terminó el “Mister Chile”.

Un trato vejatorio

Como de costumbre, la última persona eliminada va al panel de “Zona de estrellas” la noche del viernes, y esta semana fue el turno de Trini. El animador Mario Velasco le consultó si es que se decepcionó de alguno de los participantes del encierro.

Ella partió señalando que está intentando no tomarse las cosas tan personalmente, considerando que están en una situación particular: estar encerrados. “Pero, hay una persona que quizás de haber sabido, las cosas que decía a mi espalda, sobre todo algo puntual que dijo, me hizo sentir mal desde afuera, y esa persona es Jorge”, comentó.

Cerda afirmó que lo van a conversar una vez que Jorge sea eliminado del reality, pero prefería no referirse a eso. Sin embargo, Hugo Valencia entregó el contexto asegurando que Aldoney tuvo un trato vejatorio con Trini.

