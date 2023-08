“No me hubiera ido yo”: Lucas reveló detalles de la cena de los nominados que no mostró CHV

El noveno eliminado de Gran Hermano, Lucas Crespo, reveló desconocidos detalles de la cena de los nominados, la cual no se mostró en CHV ni Pluto TV, generando un centenar de teorías conspirativas entre los televidentes.

Fue en conversación con el comediante Claudio Micheaux que dio a entender que hay ‘gato encerrado’.

“Y no mostraron la comida del sábado... No creo que me hubiera ido yo...”, dijo de entrada, generando las primeras suspicacias.

“Quedaron algunas cagadas, o sea, se hablaron cosas. Fue muy cordial la comida a excepción de ellos dos (Pincoya y Jorge). La Jennifer le dijo a todos puras chuchás ‘pero, quiero que se vaya Lucas’”, desclasificó el tiktokero.

En redes sociales, en tanto, surgieron diversas teorías entre los seguidores del reality Gran Hermano respecto a qué ocurrió la noche del sábado. Esto, porque, hasta el momento, no se han mostrado absolutamente nada.

Sin embargo, al día siguiente, Pincoya alcanzó a decir que algo había ocurrido.

“Ayer tuvimos la última cena y ellos tenían todo preparado. Entre Rubén y este (Jorge) y Lucas. Para decirme una para de hue...”, se escuchó antes que cortaran la emisión y colocaran la imagen de la piscina.

“Están ocultando hartas cosas, hace días que no trasmiten como la gente”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

CHV responde por cena de nominados

Desde CHV en tanto, entregaron una escueta respuesta a Publimetro, señalando que simplemente el contenido no habría sido interesante.

“No responde a nada en particular. Es decir, a veces la muestran, a veces no”, indicaron.

Además, respecto de si aún es posible que la vayan a mostrar, indicaron que no, puesto que “estaría un poco añejo el contenido”, sentenciaron.