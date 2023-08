“La segunda decisión más difícil que he tomado en mi carrera”: Eva Gómez es confirmada como participante de “Tierra Brava”

Canal 13 confirmó este miércoles a la segunda figura que participará de “Tierra Brava”, su próximo proyecto de reality. La animadora Eva Gómez, quien se suma al ya confirmado Junior Playboy.

Fue la propia señal televisiva propiedad del clan familiar Luksic la que entregó la noticia, y donde la conductora aseguró que ingresar a este programa “es la segunda decisión más difícil que he tomado en mi carrera”.

El nuevo desafío de Eva Gómez en Canal 13

“Me costó mucho tomar esta decisión. Después de haber aceptado animar (el Festival de) Viña, esta es la segunda decisión más difícil que he tomado en mi carrera. Pero siento que este año ha sido para mí muy peculiar, lo inicié grabando una película (‘Noches de sol’, pronta a estrenarse) y pensé que quizá era una buena oportunidad cerrarlo entrando a un reality para poder mostrarme y volver a trabajar en comunicaciones, que es lo que me gusta”, señaló Eva, cuya presencia en el nuevo espacio de Canal 13 llega gracias al apoyo de sus hijos Fernando, Martina y Triana.

“Ellos me motivaron y me animaron un montón. También me dieron el empujoncito para aceptar Viña hace 12 años, me decían que yo siempre les digo que tienen que ser valientes y que no hay que tener miedo. Estoy nerviosa, tranquila, contenta y con ganas de aceptar y de tomar este desafío con mucha alegría. Siento que la vida me pone esta nueva oportunidad, con un nivel de exposición semejante, y que seguramente me lo voy a tomar mucho mejor porque estoy más grande. Ahora estoy en el proceso de encontrarme, de volver a ser yo, valorarme y volver a mirar la vida de color de rosa”, afirmó.

Para la animadora, el encierro será una buena oportunidad para mostrarse por completo. “Van a descubrir todo de mí, porque en ‘El diario de Eva’ yo era una moderadora y estaba sola. Esto va a ser conocerme de veritas, con luces y sombras, en 360 grados. Yo soy buena para echar la talla, divertida, emocional, llorona, con carácter y buena para cantar. También me encanta compartir, soy súper mamona y muy maternal, buena para andar abrazando a la gente, bien de piel, buena para apapachar”, agregó, quien anticipó lo que podría verse de ella en el reality.

Eva Gómez. Fuente: Canal 13.

“Soy deslenguada, digo lo que pienso, lo que es un bien en extinción y atesoro como gran herencia. Además soy bilingüe, te puedo mandar a la punta del cerro en español y en chileno. Que se metan con mi familia me enoja y me duele, y ahí me pongo seria. No me sacarán de mis casillas, ni vengo a pelear con nadie, pero soy buena para la chuchá (sic)”, avisa.

“No soy ese monstruo que el mundo pintó, además que yo nunca he tenido un enojo con nadie en la tele, jamás. Por eso creo que se va a desmitificar un poco lo que se dice de mí. Yo soy, como dicen en España, un perro muy ladrador pero poco mordedor. Soy signo Cáncer entonces soy llorona, sentida, me duele todo, tengo muchos cambios de emociones”, reconoce Gómez, quien no tiene mayores problemas en que el reality sea en condiciones adversas.

“Me gusta el campo y no le haré asco a nada. El glamour que viví en Viña fueron sólo tres años de mi vida, no es mi realidad. A mí me da lo mismo mi look, soy una galla súper normal, no ando todo el día como en la tele, soy crespa y chascona y ando con pantalones anchos. Me preocupa más pasar hambre y el frío”, dice.