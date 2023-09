Terminó en urgencias: Estefanía Galeota reveló que tuvo una accidentada segunda cita con su nuevo galán

Tras confirmar su romance con el influencer Mike Singer, la modelo Estefanía Galeota reveló cómo la trágica segunda cita que tuvo con su nueva pareja y que le demostró el intéres de su nuevo galán.

En una conversación con Publimetro, la exparticipante de “Gran Hermano” contó qué cosas del influencer la cautivaron y de pasada, confesó lo sucedido.

“Es alguien dulce, un caballero, es risueño”, comenzó diciendo la modelo sobre los atributos de Mike. En ese momento, destacó una situación que la hizo quedar flechada definitivamente.

“Justo tuvimos una segunda cita donde tuve que ir a urgencias y él me acompañó. Estuvo ahí en todo el procedimiento, apañándome a full”, contó.

Según las palabras de la Miss Chile, todo habría comenzado cuando estaban pasando por las afueras del recinto de salud y decidieron ir a ver qué pasaba con su malestar. Finalmente, Estefanía terminó en urgencias y con el preocupante diagnóstico.

“Tenía un quiste en la espalda y me lo tuvieron que sacar. Yo pensaba que era un lumbar y que me tenían que infiltrar, pero resultó que no, todo fue como de sorpresa”, detalló.

“Pasé al cirujano, me tenían que intervenir.... Y él estuvo ahí, acompañándome en todo el proceso (....) Se quedó ahí hasta el final, así que igual eso es una green flag”, aseguró Estefanía Galeota.