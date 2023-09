“Más que eso, nos comparan”: Míster Chile está aburrido que lo confundan con Jorge Aldoney de “Gran Hermano”

Las comparaciones son odiosas, dicen algunos, y algo de eso hay en las declaraciones que este domingo ofreció Álvaro Flores Carvajal, el actual Míster Chile, quien evidenció estar aburrido que los usuarios de redes sociales lo comparen con el participante del reality “Gran Hermano”, Jorge Aldoney.

En las últimas semanas la imagen de Flores, vigente monarca del concurso atlético nacional, ha sido el foco de atención de varios seguidores del programa de telerrealidad de Chilevisión, quienes han asegurado que el estudiante de actuación en la Escuela de Teatro de Fernando González es la imagen viva de Aldoney.

La molestia de Álvaro por su clon de “Gran Hermano”

Esto, en palabras del afectado a lun.com, debido que el participante del reality se presentó en el programa de CHV “como Míster Chile”, algo que le ha causado más de algún inconveniente al culturista de 22 años.

“Yo soy el actual Míster Chile, no es Jorge del reality (...) él ganó hace cuatro años. Hace siete meses me hackearon mi cuenta de Instagram (@alvaroflores.fc) y ahora, hace cuatro días, me hackearon de nuevo una segunda cuenta (alvaroflores.fcc). No sé si este segundo hackeo tiene algo que ver con el tema de Jorge”, cuenta el joven, quien por estos inconvenientes tuvo que crearse una tercera cuenta en la red social (@alvaroandres.fc).

“Más que confundirnos, nos comparan. Me han llegado muchos mensajes despectivos diciéndome que todos los Míster Chile debemos ser iguales o que debo ser igual que Jorge”, reclama Álvaro.

“Como él se presentó en el reality como Míster Chile obviamente afecta a la organización o al menos a la candidatura de los que vienen. Se me ha criticado bastante”, prosigue con su lamento Flores, quien afirmó siquiera conocer a su doble televisivo.