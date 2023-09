“Por último me hubiesen puesto....”: Francisca reaccionó a apodo “Fernanda” que se ganó en Gran Hermano

Tras su salida del reality Gran Hermano de CHV, Francisca Maira, reveló qué le pareció conocer que los usuarios en redes sociales le cambiaron su nombre a “Fernanda”, como una forma de protestar ante sus actitudes al interior del reality.

“El mejor castigo pa Francisca va a ser que la ignoren completamente, no recibir ningún grito, no sumar ningún seguidor, ni siquiera que la reconozcan. Yo la comenzaría a llamar Fernanda solo para que piense que es tan X que ni su nombre nos sabemos”, comentaron los cibernautas tiempo atrás, desde una cuenta que fue ampliamente replicada.

A raíz de esto, fue la propia aludida quien se refirió al seudónimo, reconociendo que no le gustó para nada, puesto que no se siente representada por ese nombre.

[ “Tampoco era todos los días”: Francisca aclara relación que tenía con Raimundo antes de Gran Hermano ]

“Hagan famosa a Fernanda. No los voy a leer, ni siquiera he cachado. No he leído nada, no me interesa”, aclaró de entrada en conversación con Publimetro.

Fran Maira reaccionó a apodo “Fernanda”

“Yo solo me he preocupado de verme muy perra, pero el hate no me interesa. Son pura gente virtual que están gastando su tiempo en hablar de mí, pero eso me hace sentir súper bien”, respondió.

Pero, respecto al nombre en sí, señaló que no le gustó.

“Fernanda no lo entendí. Por último me hubiesen puesto otro nombre. Florencia, un Petunia, pero Fernanda no va conmigo ”.

Además, dejó en claro que ignorará completamente los comentarios mala onda y que solo atenderá a quienes la llamen por su nombre real.

“Pero está bien, hablen de Fernanda, porque yo me llamo Fran Maira, entonces si no hablan de Fran Maira, no soy yo”, sentenció.