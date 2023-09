Afírmate Cony: Daniela Aránguiz reveló invitación para entrar a Gran Hermano “un fin de semana”

La panelista de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz, sacó las garras contra la participante de Gran Hermano, Constanza Capelli, tras sus últimas declaraciones al interior del reality, respecto a la fugaz relación que tuvo con Jorge Valdivia.

La bailarina nuevamente sacó a colación parte de su pasado con el exfutbolista, tal como lo hizo durante las primeras semanas del reality.

“Él se fue a vivir a un hotel, porque ella lo cachó en una ‘maniobra’” y se separaron. Nosotros nos conocimos justo en esa etapa, pero él estaba solo. Después pasó una hue… me dejó plantada, se fue con otra de viaje (…) Al final yo ahí dije, no. No me puedes hacer esta wea”, fue parte de lo que recordó Constanza.

Aránguiz responde a Cony de Gran Hermano

A raíz de esto, Aránguiz le respondió con todo y le mandó a decir que la está “esperando con muchas ansias”, puesto que todos los eliminados del reality han sido entrevistados en Zona de Estrellas.

“Ella habla de mí y afirma cosas que no sabe, que ni siquiera vio... (dijo) Que yo había cagad… una pieza”, lanzó.

“Parece que en ese tiempo la habían invitado a Buenos Aires y la dejaron plantada por llevarme a mí. A mí me da lo mismo que ella haya tenido, con todo lo que se agarró. Ahora, si alguien habla mal de mí o afirma algo mío, siempre va a ir de vuelta”, advirtió.

Tras esto, Daniela reveló que el productor ejecutivo del reality, Carlos Valencia, le ofreció ingresar al encierro.

“Me ofreció Carlos Valencia entrar un fin de semana (…) Puede ser… Carlitos Valencia lo voy a pensar, le voy a dar una vuelta para ver si me tinca, porque igual me gusta pelear, como que me desestreso”.