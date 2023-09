Chiqui Aguayo reveló posible terna de humoristas que llegarían al Festival de Viña 2024

La comediante Chiqui Aguayo se la jugó con los nombres de tres humoristas que podrían debutar en el escenario de la Quinta Vergara en el próximo Festival de Viña del Mar 2024, según contó en el live de Instagram “Qué es de tu live” de Canal 13.

Se trataría de los standaperos Luis Miranda, el exFlaite chileno Alex Ortiz y su compañero de El Purgatorio Luis Slimming.

Si bien, solo lo anunció como una apuesta personal de ella, quizás como los humoristas que le gustaría ver, sus palabras cobran fuerza considerando que trabaja en Canal 13, uno de los organizadores del certamen viñamarino y su cercanía con las oficinas de producción.

De hecho, tiempo atrás, el periodista Sergio Rojas reveló que “la persona que estaría número uno en la lista de Viña... sería nada menos que el señor Luis Miranda... De hecho me dicen que la organización fue a verlo y estaría, no confirmado, porque aún no se cierra, pero en el número uno de la lista”, contó en el live “Qué te lo digo”.

La participación de Miranda hace sentido luego del éxito que tuvo el joven Diego Urrutia el año 2023, quien también se hizo conocido por sus videos en Tik Tok y cumplió a cabalidad como reemplazante de último minuto de Daniel Alcaíno, quien bajó su personaje Yerko Puchento.

Respecto a Alex Ortiz, se hizo conocido como “Flaite chileno” y se presentó en el Festival de Talca el año 2019, donde recibió algunas críticas por su rutina, pero luego se reivindicó Olmué, dejando en el olvido su personaje.

Luis Slimming en tanto, tuvo un gran debut en el Festival de Olmué y hoy se luce en el estelar de Canal 13 y su programas de Youtube “El sentido del humor” y “Entre broma y broma”.