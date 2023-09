“Me quemaron el pelo en la peluquería”: Fran Maira explicó el motivo de su rubio platinado

La última eliminada de Gran Hermano, Francisca Maira, dio a conocer sus secretos de belleza, confesando las intervenciones que se ha realizado para lucir blonda y radiante. Además, explicó por qué luce su cabellera totalmente rubia, siendo que su pelo natural es color castaño.

Orgullosa de su cuerpo, el cual lució incluso al desnudo cuando se lanzó a la piscina para ayudar a Pincoya a cumplir con su desafío al interior del reality, se despidió de la casa estudio en ropa interior, modelando su esbelta figura por la pasarela.

“Esa idea nació a mitad del reality. Dije ‘yo que represento a la mujer empoderada y natural, entonces qué mejor que salir representando lo que soy. Salir en calzones y sostenes que es lo que más me gusta hacer’. Fue inspirado full en mí y en mi tienda de lencería”, desclasificó.

A raíz de esto dejó en claro que su cuerpo es casi en 90 por ciento natural, puesto que sí recurrió a la ayuda del cirujano.

“Me hice aumento de pechugas, el año pasado, pero es la única cirugía que tengo. Todo lo demás es natural”, aclaró.

Fran Maira y sus secretos de belleza

Eso sí, a pesar de su corta edad (23) reconoció que recurrió al botox para tapar algunas arruguitas.

“Me puse un poquito de botox antes de entrar (a Gran Hermano), pero ya no me sirve”, señaló mientras levantaba las cejas, mostrando las líneas de expresión,

Debido a esto, aconsejó que “hay que prevenir la arruga cuando no está, sino estás cagado”, aconsejó.

Finalmente, contó qué pasó con su cabelló castaño luego que intentara probar con un cambio de look.

“M quemaron el pelo en la peluquería hace un par de años. Me tiñeron el pelo de un día para otro blanco y se me quemó y se cortó solito. Tengo pelo, claramente, pero uso extensiones”.

“Hay cosas que mejorar, pero todo es genética gracias a mi mamá y mi papá”, sentenció orgullosa.