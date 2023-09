“Recordé lo que también viví”: Trinidad Cerda reaccionó a peleas de Constanza en Gran Hermano

“Fue lo mismo que me pasó a mi, solo que quizás esta vez fue mucho más intenso todo. Porque yo tampoco respondía mucho. Pero sí, al ver las imágenes me sentí horrible, recordé todo lo que yo también viví dentro de esa casa”, con esas palabras la exparticipante de Gran Hermano, Trinidad Cerda, reaccionó a las últimas peleas de Constanza Capelli al interior del encierro.

Fue desde la fiesta de los viernes que la querida bailarina comenzó a generar anticuerpos entre su fanaticada, debido a su comportamiento hacia Raimundo y Francisca, que fue considerado como descontrolado y con tintes celopatas.

Gritó, no dejó responder a Rai e incluso hizo callar a Pincoya, tal como se vio también en el capítulo emitido la noche del miércoles. Actitudes que abrieron los recuerdos de Trinidad, con quien también tuvo tensos momentos.

“Yo me fui de este reality muy dolida, pasé por un mal trato intenso. Hice mi mea culpa sobre escaparme de conflictos que sí me pertenecían y no haber defendido a Coni cuando tuve que haberlo hecho. Sigo sintiendo lo mismo y firme a lo que dije en la actividad de congelados. Pero eso no quita y siempre lo dije, el maltrato que recibí, no se justifica”, contó a Publimetro.

“Eso me hizo ir al confesionario y votar por ella tantas veces, como también me hizo pararme atrás de ella en el sillón cuando nos pidieron elegir a quien queremos que salga de la casa. Lo hice debido a su violencia verbal, sus palabras, sus gritos y su Celopatia primero conmigo/fran y después con Sebastián, que siempre aclaré que existía solo amistad y nada más que eso”.

Si bien, Trinidad reconocer que “le tengo mucho cariño a la Pincoya y a la Coni también, se me aprieta el estómago al acordarme de cómo me trataron los últimos días en la casa”.

Además, respecto a si Constanza sigue siendo la favorita para ganar el reality, señaló que “creo que el tiempo se va a encargar de mostrarnos quien es el mejor ganador del juego. Pero yo creo que el mal trato y la violencia ya sea verbal o física, nunca te van a llevar a buen puerto”.

Finalmente, respecto a cruzar la cordillera, como lo dijo tras ser eliminada, bromeó que “si me dieron ganas de cruzar la cordillera y trepar las paredes, sobre todo con el ingreso de Fede, que más allá de que lo encuentro un lindo, me gustaría mucho conocerlo como persona y posible amigo”, sentenció.

Trinidad tras su salida de Gran Hermano

“Ahora mismo yo vivo mis días de la mejor manera, alegre y luminosa recibiendo invitaciones a proyectos y sigo escribiendo mi primera novela. Pero no voy a negar que siento algo muy fuerte por volver a la casa y terminar este ciclo bien. Me siento en deuda connmigo, con el público, con Gran hermano. Quiero salir riéndome y disfrutar de todo, volver a cantar y bailar. Ser la Trini alegre que todos conocen y no la Trini que llora y se esconde. Sino la Trini valiente que disfruta de la vida y se cae algunas veces.