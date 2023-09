Revelan que el robo a Miguel Bosé se dio porque buscaban al esposo de Inés Gómez Mont

El pasado mes de agosto se dio a conocer que el cantante y compositor Miguel Bosé había sufrido un robo en su mansión donde varios asaltantes ingresaron a la casa del intérprete y se llevaron joyas, dinero en efectivo y una camioneta de lujo.

Tras la viralización de la noticia, fue el propio Miguel Bosé quien por medio de su cuenta de Instagram confirmó esta información, “Queridos amigos, el viernes por la noche un comando de diez sujetos armados irrumpió en mi domicilio, nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron todo, coche incluido. Todo muy estudiado y milimetrado”, reveló.

Revelan que el asalto a Miguel Bosé solo fue para despistar ya que iban por el esposo de Inés Gómez Mont

Sin embargo, a varias semanas de este suceso, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que los asaltantes no iban por Miguel Bosé en realidad era para Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont.

“Resulta que no fue en contra de Miguel Bosé, me dicen y es una de las líneas de investigación más serias que hay, que era para encontrar a Víctor Manuel Álvarez Puga, que ustedes saben que anda fugado de la justicia mexicana, él e Inés, y esa casa no e sabe bien si es de Inés, de un tío de ella, pero lo que si se sabe es que Inés vivió ahí”, dijo el periodista mexicano a través de su canal de YouTube.

En el asalto de Miguel Bosé se CONFUNDIERON… No Iban tras el. https://t.co/SWMLIOoxKf vía @YouTube — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) September 11, 2023

“Entonces entró un comando armado, fuertemente armado y profesional a casa de Miguel Bosé, pensando que estaba Álvarez Puga ahí, entraron a los cuartos y se dieron cuenta que era Miguel Bosé y no Álvarez Puga, pero ya los tenían amagados”, señaló Gustavo Adolfo Infante.