“Habla con la papa en la boca”: Participantes de ‘Gran Hermano’ criticaron el acento de Raimundo

Fede le hizo una muy inesperada pregunta a Raimundo en Gran Hermano, la cual terminó incomodando al musculoso, o eso es al menos lo que se pudo ver en la transmisión de Pluto TV.

“¿De dónde sos vos Rai, de Santiago?”, le consultó el argentino, a lo que él le respondió que sí.

“¿Y por qué hablas diferente?, ¿por cuico o…?”, alcanzó a decir, cuando todos los demás chilenos presentes se comenzaron a reír.

“Pero tiene un acento, ¿no? Tienes un acento diferente”, insistió Fede, mientras Cony y otros compañeros aún se reían. “¡Te dijeron cuico!”, le dijo bailarina.

Luego, Raimundo le preguntó a qué se refería y Fede le indicó que no sabía cómo imitarlo, pero que era “como más cubano”.

“Es como el acento zorrón, es verdad”, dijo Cony, pero ahí el jugador la frenó. “No hablo así”, le contestó. Sin embargo, en ese momento llegó Ignacia Michelson y le dio la razón a su compañera.

“A ver, Rai. Flaite no eres, normal tampoco”, afirmó la influencer, para luego preguntarle a varios compañeros cómo catalogarían al jugador.

“Habla con la papa en la boca”, dijo de inmediato Scarlette, mientras que Jorge acotó: “Sí es zorrón, pero es un zorrón simpático”.

Después, tras varias opiniones, Raimundo se defendió. “Yo acepto mis cosas, pero eso… porque no me considero (zorrón)”, expresó.

“Si lo haría, te diría ‘sí, obvio’ y me daría lo mismo decírtelo y aceptarlo, pero no me considero, porque conozco como ese grupo muy marcado del zorrón como tal”, cerró.

