Luis Pedraza se sincera y revela cómo lo hizo para superar su quiebre matrimonial: “No te vas a quedar 10 años sufriendo”

Luis Pedraza recordó este jueves el proceso que debió llevar adelante para superar su separación matrimonial, en octubre de 2021, con el objetivo de enfocarse en su carrera musical, sus dos hijos, y su nueva pareja sentimental.

En conversación con lun.com fue donde el exintegrante de “Rojo”, y participante de “The Voice”, detalló el recorrido que ha hecho estos últimos meses para superar, definitivamente, el quiebre con Lobelin Freeman, su pareja por más de 15 años, y madre de sus hijos Gabriel (12) y Alonso (8).

La experiencia de Luis Pedraza

“Al final, todo lo que antes vi como negativo, ahora lo veo como algo que tuve que vivir, como etapas de aprendizaje. Soy de la humilde opinión que frente a este tipo de cosas hay dos posibilidades. Una, te quedas ahí en el momento malo. O dos, lo enfrentas y lo superas”, inicia el artista en el medio de circulación nacional.

“Tomé la decisión de decir: ‘Ya, me sacudo y aprendo de esto, tomo lo mejor de la lección de la vida y vamos por más’. Entendí que hay que valorar todos los momentos, porque siempre hay aprendizaje”, agrega Pedraza, quien recuerda haberse tomado “un año” en asimilar su pérdida.

“Tomé un año de asimilarlo, de vivir este duelo. Y en ese año me enfoqué en dos cosas. En mis dos hijos y en mi trabajo. Estuve abocado a eso y por suerte, me fue bien. Hice mi primer show en el Teatro Caupolicán, que era algo que quería hacer hace tiempo, por ejemplo. También me amplié como productor y compositor para otros artistas. Me enfoqué en seguir”, explicó el cantante, quien asume el fracaso de su anterior relación.

“Cuando muere un proyecto, también es una pérdida. Hay que hacer un duelo. Hay personas que no lo viven, no lo lloran, no lo sufren. Yo sí hice todo eso. Hay un proverbio que dice que hay tiempo para todo. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para bailar. Obviamente no te vas a quedar 10 años sufriendo, por suerte ya pasé eso”, reflexionó.