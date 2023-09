“Fui muy afortunado”: Memo Bunke revela que accidente que lo mandó al hospital fue con una sierra que casi le corta un dedo

Memo Bunke detalló este viernes mayores antecedentes del serio accidente que sufrió ayer mientras ponía un piso de caucho en un gimnasio, y que lo llevó de urgencia a la Posta Central, donde debió ser intervenido para evitar la pérdida de un dedo de su mano izquierda.

Un inesperado corte con una sierra circular en su mano y en una de sus piernas (de manera superficial), que el humorista aseguró en lun.com le sucedió mientras “estaba colocando un piso de caucho en un gimnasio”.

El accidente de Memo Bunke

“Estaba colocando un piso de caucho en un gimnasio y para cortar usé galletera. Siempre la uso con las dos manos (además de guantes), pero aquí, como era un detalle, agarré el trozo de caucho con una mano, la galletera se me fue y me agarró la mano”, inició el humorista, quien se consuela porque a pesar del prolongado periodo de recuperación, que le tomará “entre seis a ocho semanas”, podrá seguir usando su mano para “poder tocar la guitarra”.

“Dentro de lo malo, los médicos me dijeron que fui muy afortunado (...) voy a poder tocar guitarra, que es lo que más me interesa”, contó Memo Bunke.

El accidente no fue algo menor, considerando que su esposa, Paola Torres, aseguró en el medio de circulación nacional que debido al corte su marido debió ser atendido de urgencia en la Posta Central. “En la Posta Central nos han tratado súper bien y por la gravedad de su herida lo hicieron pasar altiro. Estamos muy agradecidos”, dice.

Respecto de la intervención, Daniela Pérez, traumatóloga especialista en mano de la Posta Central y Clínica Meds, contó que “Guillermo Alburquerque (el nombre real del humorista) tuvo un accidente con una sierra circular, una de estas galleteras, que le cortó el dorso de la mano izquierda. Tuvo una fractura expuesta del quinto metacarpiano con una lesión parcial de los tendones extensores del quinto dedo”.

“Cuando se trata de fracturas expuestas, se opera de urgencia porque uno está luchando contra el tiempo para que el hueso no vaya a tener una infección. A Guillermo lo operó el (médico de) turno, le realizaron un aseo quirúrgico y lograron suturar el tendón que estaba roto y comprometido por la sierra”, prosiguió.

No deja el humor

“Afortunadamente el pronóstico es bueno, por supuesto siempre dependiendo de los cuidados post operatorios y de los controles. Pero debiera recuperar la funcionalidad de su mano de forma adecuada. Además va a necesitar un tiempo de inmovilización para esperar que los tejidos cicatricen y después hay un proceso con terapia ocupacional y kinesiológica. La rehabilitación puede durar aproximadamente entre seis a ocho semanas”, aclaró.

“Quedé con secuelas”: esposa de Memo Bunke reveló las consecuencias que le dejó una bacteria

“Lo último que nos faltaba”: Memo Bunke reveló que se defendió de un intento de portonazo a la salida de su casa

Pese al accidente, el comediante asegura que se presentará esta jornada en sus dos espectáculos agendados, luego de asegurarle a los doctores que no usará su mano lesionada en el show.

“Voy a hacer los dos shows con un acompañante que toque guitarra. Los doctores saben esto y me dijeron que lo más importante es que no haga fuerza con la mano. Son actuaciones de una hora y quiero agarrar para el chuleteo esto, usarlo en la presentación porque la gente está acostumbrada a verme tocar guitarra. En la adversidad, siendo humorista, uno tiene que usarlo”, señaló el humorista, quien deberá pensarla dos veces antes de seguir de maestro chasquilla.