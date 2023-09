Hijo de Iván Valenzuela debutó como humorista en Nueva York al más estilo Fabrizio Copano

Ya no es uno sino que dos los chilenos que están haciendo patria en Estados Unidos con la comedia. Siguiendo los pasos de Fabrizio Copano, ahora el hijo del periodista Iván Valenzuela, Lucas Valenzuela, fue quien hizo reír con chistes en inglés, nada menos que en Nueva York.

“Acabo de hacer mi primer chou de Stand Up en inglés en la vida y puedo decir que fue god (ojito al inglich). Un mundo de diferencia y un montón de talento en el @thestandnyc contento como un chesumadre”, escribió en su cuenta de Instagram.

El joven de 22 años debutó en el club y restorán The Stand NYC, catalogado por el The New York Times como uno de los 13 mejores de la ciudad.

La publicación generó decenas de comentarios positivos, celebrando el talento de exportación, al igual que el exClub de la Comedia, quien lleva siete años radicado en Estados Unidos y participó en el late de James Corden, uno de los programas más vistos en el país del norte.

Iván Valenzuela habla de su hijo comediante

El año 2021, se refirió a los primeros pasos en la comedia de su hijo, quien también estudia periodismo.

“A mí me pone nervioso la idea, pero las veces que lo he ido a ver no pasa ninguno de los fantasmas que yo creo, que es que alguien lo vaya a molestar por ser mi hijo, o que lo vayan a pifiar o cualquier cosa desastrosa”, dijo en entrevista con el programa de Canal 13, Los 5 Mandamientos.

Además, reveló que fue su esposa, Rosario Camacho, quien lo incentivó a que tomara un curso para desarrollar su pasión.

“Lo ayudó a estructurar las historias, para que se suelte arriba del escenario, para que tenga una experiencia que de otra forma no tendría y que lo va a ayudar para lo que decida hacer en la vida”, consignó Página 7.