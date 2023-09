“Me gustaría conocer el ambiente”: hermano de Kathy Contreras se candidatea para participar en un reality

La experiencia televisiva de Kathy Contreras, al parecer, hizo mella en uno de los integrantes de clan familiar, en este caso su hermano Matías, quien luego de reclamar por la exposición de su hermana hace algunos años atrás, ahora confesó estar más que interesado en seguir sus pasos.

“No me gustaba mucho, porque llegaban las cámaras a la casa y yo no entendía. Tenía ocho años. Pero ahora la admiro demasiado porque ha logrado todo lo que se ha propuesto”, señaló el joven estudiante de psicología en lun.com, quien al estar en el final de sus estudios, no descarta lanzarse de lleno a la televisión. En específico, a un programa de telerrealidad.

El sueño de ingresar a un reality show

“Me hubiera gustado postular a ‘Gran Hermano’, pero no lo hice. Estaba terminando la carrera. Ahora tengo más tiempo”, señala Matías, quien explica que su interés nace porque “me gustaría conocer el ambiente”.

“Lo que vivió mi hermana porque cuando entraba a los realities ella volvía distinta a casa. Aprendió a valorar más las cosas y cambió su actitud. Mi carrera me ayudó mucho a madurar. De hecho, antes no me llevaba tan bien con Kathy”, sigue su argumento el hermano de la mediática.

“Hace dos años hicimos un acuerdo: cada uno acepta su personalidad y amarse tal cual es cada uno. Podíamos odiarnos mucho, pero siempre estábamos para el otro”, explica Matías, quien asegura estar más preparado ahora para exponer su imagen en televisión.

“Por el tema del bullying la tele me generaba rechazo. Fue mucho el acoso. Yo iba en cuarto básico y chicos de cuarto medio me iban a molestar a la sala (de clases). Repetí primero medio y me cambié de colegio. Ahí pude conocerme a mí mismo. Ahora que ya casi terminé la carrera, me podría dedicar a otra cosa y ponerle pasión y compromiso”, indicó el joven, quien incluso se promueve como un buen candidato para un futuro reality.