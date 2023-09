“Tengo una conversación pendiente con él”: Alessia se refiere al futuro amoroso con Bambino

“Tengo una conversación pendiente con él”. Con esas palabras la última eliminada de Gran Hermano, Alessia Traverso, se refirió a su relación con Fernando Altamirano, más conocido como Bambino, con quien mantuvo un romance al interior del reality. Pero, tras dos meses sin verlo, siente que hay situaciones que debe resolver.

Fue en su llegada a Chile y en conversación con Publimetro que la estudiante de Viña del Mar reconoció que hubo algunos momentos junto a Bambino que no le gustaron, de los cuales tomó conciencia una vez saliendo del programa de Chilevisión.

“Ni siquiera lo he hablado con él, pero sí vi en la tele pequeñas conductas que no me gustaron mucho. Tengo una conversación pendiente con él, pero nada grave”, aclaró.

Alessia aborda su futuro amoroso con Bambino

Una de ellas fue precisamente cuando Fernando le preguntó cuánto tiempo debía durar un acto sexual, confesando que se sintió mal puesto que sus padres estaban mirando.

“Más que nada, (me molestó) el hecho de ser tan persistente en cosas que yo le decía que mi familia estaba viendo. Eso es algo que tengo que conversar”.

Si bien, no quiso ahondar con mayor detalles cuáles fueron las otras situaciones que la incomodaron, sí explicó algunas que tendría que ver con celos y la intensidad del amorío.

“Prefiero guardármelas para una conversación con él, en privado...pero en algunas situaciones sí me sentí un poco incómoda, pero yo sé que él no lo hizo con mala intención. De repente unos celos por ahí con Sebastián el primer día y Raimundo también. (Quiero que sepa que)... tengo mis límites igual”, enfatizó.

Finalmente, respecto a la impresión de sus padres, comentó que “ellos igual vieron esas cosas (que no les gustaron). En redes sociales hubo muchas críticas de la gente y ellos lo único que quieren es protegerme, pero al final van a respetar mi decisión”.

De igual forma, Alessia dejó en claro que sí le gusta Fernando, por ser “seguro de sí mismo y su humor”, pero quiero ir con calma.

“Yo quiero intentarlo con él acá afuera, pero acá afuera es muy distinto y yo le dije ‘de verdad estoy muy nerviosa, necesito que todo sea casi como partir de cero’, porque no lo veo hace dos meses”, sentenció.