Daniela Aránguiz reveló qué le dijo a Luis Mateucci antes de ingresar a Tierra Brava

La panelista de “Zona de Estrellas”, Daniela Aránguiz, reveló cuáles fueron las palabras que le dijo a Luis Mateucci antes de ingresar a Tierra Brava, luego que este le pidiera tomarse un tiempo en la relación.

Fue en el programa de Zona Latina donde la exesposa de Jorge Valdivia reveló cómo fue el momento de abordar la partida del argentino a Perú, país donde Canal 13 graba su nuevo espacio de telerrealidad junto a otros famosos como Pamela Díaz, Eva Gómez y Junior Playboy.

“Yo estaba saliendo con Mateucci. Lo estaba pasando chancho, porque me encantaba salir con él. Salíamos a bailar, a comer, viajábamos, fuimos a Brasil, Argentina, para todos lados”, sacó pica la exMekano.

“Nunca tuvimos un nombre de la relación. Y cuando me cuenta que le ofrecen el reality me dijo ‘démonos este tiempo”, le digo ‘no. No hay tiempo. Usted entra solterito, agárrese las minitas que quiera, libre sin culpa y después cuando usted salga ahí veremos si yo quiero estar contigo’”, desclasificó.

Ante esto, Aránguiz le preguntó a sus compañeros de panel si acaso querían que “¿me pongan los cachos de nuevo?”, dijo riendo, en alusión a las infidelidades cometidas por su exmarido.

Luis Mateucci entra soltero a Tierra Brava

Luis Mateucci, por su parte, contó que “entro soltero, Dani me pateó, no quiere seguir conmigo mientras yo esté en el encierro. Una vez saliendo, veremos qué pasa, si volvemos o no, pero la cosa es que no quiere saber nada de mí en este momento”, confiesa, y añade que de todos modos valora la reacción de ella cuando supo que él ingresaba al reality.

“Siento que Dani no me quiso cortar las alas, lo que habla muy bien de ella, es una relación madura. No sé si yo habría reaccionado así si fuese al revés la situación, y tampoco lo habría hecho Oriana conmigo”, asegura.

Así, tras varios meses de relación con Aránguiz, Luis ingresará con la libertad de conocer a alguien más. “No entro buscando el amor, porque no lo necesito. Pero me conozco y sé, y la Dani lo sabe más que nadie, que soy peligroso, soy picaflor, como dicen ustedes”, manifiesta.