“Puros fomes”: Seba Ramírez le da duro a compañeros de GH y asegura que volverá al encierro a “dormir y estar en la piscina”

Sebastián Ramírez es uno de los seis participantes que gracias al proceso de repechaje volverá a encerrarse a la casa estudio del reality “Gran Hermano”, estelar de Chilevisión al que asegura llegará en esta oportunidad solamente a “dormir y estar en la piscina”, debido a que sus compañeros son “puros fomes” y “patéticos”.

Con varias semanas fuera del espacio televisivo, que aprovechó para realizar variados eventos y disfrutar de un reponedor viaje a España, el más experimentado de los chicos reality que participa en el programa aseguró en lun.com que lo suyo será disfrutar de su fama para buscar entretenerse y hacerle la vida a cuadritos a sus compañeros más nóveles en este formato.

Me quiero encerrar porque estoy muy cansado de hacer eventos y son como unas vacaciones pagadas. — Sebastián Ramírez

El nuevo Tatán Ramírez de Gran Hermano

“Quiero ser yo y nada más. Todos me conocen, no me puedo hacer el tonto, soy como soy y digo las cosas en la cara”, asegura Ramírez, quien no dejará su lado más jote con las mujeres del encierro.

“Me gustan las mujeres, uno que otro coqueteo. Lo paso bien. Me quiero encerrar porque estoy muy cansado de hacer eventos y son como unas vacaciones pagadas. Quiero dormir y estar en la piscina”, agrega Tatán, quien llegará a “Gran Hermano” junto a Francisco Arenas, Estefanía Galeota, Alessia Traverso, Francisca Maira y Skarleth Labra, los demás participantes que volverán gracias al repechaje.

“Yo cuando salía con el señor Valdivia...”: Constanza Capelli le mandó flor de piropo al Mago

“¿Te sigue gustando?”: Cony reveló si aún siente algo por Sebastián Ramírez

Pese al revuelo que ha generado en redes sociales este movimiento de la producción del programa, a Ramírez poco o nada le interesa profundizar su relación con quienes siguen desde el inicio en el encierro.

“¿Para qué? Puros fomes. Están todos hablando con las cámaras y lo encuentro patético. Yo no. Ni veo las cámaras. Es como si estuviera en mi casa, ando en calzoncillos y polera”, finaliza.