Sergio Lagos reconoce que “de una u otra manera” el reality “Gran Hermano” motivó a Canal 13 a realizar “Tierra Brava”

Sergio Lagos reconoció este martes que el reality “Gran Hermano” fue un punto de inflexión para que Canal 13 se decidiera a retomar después de varios años el formato de programas de telerrealidad, y este domingo estrene su estelar “Tierra Brava”, que llegará precisamente a competir con el espacio de CHV.

Para el periodista y rostro del canal propiedad de Andrónico Luksic, este reality será el undécimo programa del formato que conduzca, sin embargo, en conversación con hoyxhoy.cl reconoce que será un inédito desafío para él considerando que este, por primera vez, lo animará en el extranjero, ya que se grabará íntegramente en Perú con los 16 famosos elegidos por la producción del programa.

El regreso de los reality show al 13

“Él dice que está viviendo su propio reality, alejado de Chile y completamente enfocado en el programa”, señala el medio nacional, donde Lagos reafirmó su convicción en que este reality permitirá “el regreso del formato” a la estación ubicada en Inés Matte Urrejola.

“Esto claramente tiene que ver con que la televisión, en su permanente búsqueda de conectar con las audiencias, volvió a recurrir a un formato que como Canal 13 estuvimos desarrollando por diez años prácticamente. Y en la interna es volver a encontrarse con un montón de amigos”, señala el comunicador.

“Luego está la situación de la lejanía. Este es el primer reality fuera de casa. Finalmente es un doble reality, porque antes volvías a casa y te conectabas con tu vida, pero aquí estamos en un hotel, que parece parte de la locación, y en mi caso lo estoy sintiendo así, como un momento de claustro dedicado a esto”, prosigue el animador, quien se aventura a señalar que el regreso del formato de telerrealidad se debe a “las historias” que genera para las audiencias.

Habemus primer eliminado de ‘Tierra Brava’: Filtran quién dejó el nuevo reality

“Puros fomes”: Seba Ramírez le da duro a compañeros de GH y asegura que volverá al encierro a “dormir y estar en la piscina”

“Los formatos tienen que ver con el afán de contar un cuento. Lo que hacemos los medios de comunicación es narrar historias y esas historias a veces tienen distintos tonos o maneras. Hay cuentos, novelas, teleseries, películas, series y hay realities. Exploramos otro tipo de contenidos durante mucho tiempo y se fue generando una ola principalmente desde Argentina, que es una televisión que nosotros observamos muchas veces. A propósito del éxito en Argentina de ‘Hotel de los famosos’ y luego de ‘Gran Hermano’, se volvió a abrir la posibilidad de incorporarse en esta lógica”, reflexiona Lagos.

La exploración de Sergio Lagos

“Y bueno, porque el público lo pidió. No estaba en nuestros planes hacer esto hace unos poquitos meses, pero el público insistió y finalmente definió que estuviésemos todos aquí”, agrega.

“Yo siempre creo que cada proyecto es valioso en sí mismo y el proyecto está partiendo. A mí me encanta lo que está ocurriendo en los primeros minutos de esta película y hay que seguir observando. Interesante, volvemos a las competencias, a las actividades, a la sobrevivencia”, recalca el conductor, quien si bien reconoce el valor de “Gran Hermano” en este renacer de la industria de los realities, asegura no tener “una mirada” tan profunda del estelar de CHV.

Canal 13 confirma esta semana doble capítulo de “El purgatorio” para darle cabida a round entre Claudia Schmidt y Cata Pulido

Incómodo momento protagonizaron Priscilla Vargas y Repenning durante concurso telefónico

“No tengo una mirada, porque debo ser muy franco, yo soy fan de los realities que me ha tocado participar, pero desconozco de otros. Por supuesto que ‘Gran Hermano’ fue el primer reality histórico. Esto para los más jóvenes es un formato establecido, pero cuando se abrió fue una discusión amplia, con mucha temperatura. Y en España yo fui testigo el 2002 del primer ‘Gran Hermano’ y además de la discusión que se generó. Por eso cuando me convocan a fines de 2002 para ser parte de ‘Protagonistas’, me sorprendía mucho que Canal 13 quisiese dar ese paso, porque era un paso audaz, y dentro de las políticas del canal en esos días era casi imposible. No estuvo exento de críticas, polémicas, de momentos complejos. Tuvimos gestos de molestia de algunos personeros, yo tuve que pasar mucho tiempo hablando con periodistas para explicar de qué se trataba lo que estábamos haciendo”, contó.

“Siendo muy honesto no (he visto la versión chilena de ‘GH’), pero sí me alegra que la industria chilena se esté moviendo. Cuando hablamos de un formato como este o ‘GH’, estamos hablando de grandes equipos de producción y eso para mí es muy importante. Yo celebro en ese sentido la existencia de ‘GH’, porque son los que de alguna u otra manera nos arrastraron a llegar a ‘Tierra Brava’”, reconce Lagos, quien destaca de su proyecto en Canal 13 el casting de participantes, entre los que se cuentan a Pamela Díaz, Eva Gómez, Junior Playboy, Simón de la Costa, Jhonatan Mujica, Valentina Torres, Azzartt Maveth y Miguelito.

“Fue muy interesante, diverso, multinacional, con gente entre comillas novata y otros definitivamente profesionales de las comunicaciones. Miguelito, eso sí, es un mundo aparte. Es una persona excepcional, yo sigo sorprendiéndome de su energía, de su vitalidad y de su fuerza”, finaliza.