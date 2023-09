“No tengo nada contra las mujeres que...”: Ángela Prieto reconoce que haberse dejado las canas “no ha sido tema” en su trabajo

La actriz y modelo nacional, Ángela Prieto, insistió este miércoles en que la decisión que tomó de dejarse permanentemente las canas a sus 45 años, no le ha significado un deterioro en su trabajo, y que incluso le ha permitido dejar de “esclavizarse” con las prolongadas sesiones de teñido que padece la mayoría de las mujeres.

Ya la semana pasada la actriz había realizado una profunda reflexión en redes sociales respecto de los prejuicios que existen con las personas canosas, en especial las mujeres, que por décadas han tenido que teñirse sus cabelleras para ocultar el paso de los años. Y esta jornada, en conversación con lun.com, reafirmó su postura casi liberadora en torno al tema.

La reflexión de Ángela Prieto

“Sentí que era algo natural, a mí siempre me han gustado (las canas). Eso te habla de haber vivido y de ser capaz de aceptar que la vejez también es parte de la vida”, inicia Ángela, quien luce orgullosa unas incipientes mechas blancas en su melena oscura.

“Tengo cercanos, como el papá de mi hija (el actor Ricardo Fernández), que tiene la cabeza blanca y se ve increíble. Durante la pandemia a mi mamá la convencimos de dejárselas y se ve preciosa”, agrega la hermana de la también actriz, María José Prieto.

Ángela Prieto: “Prefiero trabajar en series que en teleseries”

Mujer revela el truco definitivo para eliminar las canas con sólo dos ingredientes: “Sin tintes ni químicos”

“Encuentro esclavizante tener que ir todos los meses a la peluquería, se pierde tiempo -que es tan valioso- y plata también. No tengo nada contra las mujeres que optan por teñirse. La idea es que cada una sea libre de elegir lo que hace con su cabeza sin que el resto tenga que andar opinando o cuestionando”, asevera Prieto, quien reconoce que su decisión ha fluido de forma tan natural que ni siquiera ha tenido problemas con sus expuestos trabajos.

Luce con éxito tus canas: trucos naturales para que estén sanas y con brillo

El fin de las canas: el poderoso ingrediente de cocina que te ayudará a cubrirlas de forma natural

“No ha sido tema hasta ahora. El año pasado participé de la filmación de una película mexicana en la que tenía un rol secundario y no me pusieron ningún problema. Y sigo trabajando en la agencia de modelos Elite Chile, hago fotos y campañas publicitarias para distintos países. Años atrás hubiera sido tema dejarme las canas. Lo bueno es que ahora los cánones de belleza establecidos están cambiando de a poco, vamos avanzando hacia estereotipos más reales, diversos e inclusivos”, reconoce la actriz, quien si bien ha sufrido de críticas adversas a su decisión, destaca el apoyo mayoritario de “las generaciones más jóvenes” a su actual look.

“Por una parte que me veo mayor, que por qué me agrego años, que son feas, que me va a perjudicar en mis trabajos. Pero por otro lado, también recibo comentarios positivos, sobre todo de las generaciones jóvenes que tienen menos prejuicios”, finaliza.