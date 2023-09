De The Switch a “Como la vida misma”: Transformista reapareció en teleserie de Mega

El actor Andrés Sáez reapareció con su personaje Laura Bell en la teleserie de Mega “Como la vida misma”, el cual dio a conocer en el reality show del mismo canal “The Switch”, donde compartió pantalla con la transformista Botota Fox.

Su debut en la ficción ocurrió cuando Thiago (Francisco Dañobeita) llevó a Joselo (Max Salgado) a un pub gay, para estar más tranquilo, luego de tras ser sorprendidos por las amigas de Sole (Sigrid Alegría), consignó Página 7.

“A mí lo que más me gusta es que estés relajado, aquí no está tu papá, ni tu mamá, no hay gente de la pega…”, le dijo a su pretendiente el estudiante de Cine.

Esto, mientras Laura Bell, actor que también participó en el docureality Amor sin banderas de Canal 13, junto a Antonia Larraín, cantaba la canción “Que sabe nadie” de Raphael.

Posteriormente, Laura Bell conversó con los protagonistas de la escena, consultándoles qué tragos querían beber.

Homenaje a transformista fallecida

Además, de manera simbólica se rindió un homenaje a la fallecida transformista Katiuska Molotov, con una fotografía de ella en el escenario, junto a su icónica frase “Mírame la cara de vikinga”, destacó el citado medio.

Katiuska Molotov falleció la madrugada del 26 de marzo de 2018, al finalizar su rutina en el circo “La Botota y sus amigas”, en la localidad de Buin, al sur de Santiago. Tras la presentación, Molotov sufrió un infarto fulminante en el momento en que las artistas se despedían y agradecían al público.