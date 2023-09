“No sé si van a ir todos ellos”: Roberto Cox revela que invitó a su debut como DJ a Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez

Roberto Cox ya tiene todo listo y dispuesto para su debut de mañana en el ambiente musical, fuera de la televisión, cuando presente su show como DJ de música electrónica en uno de los clubes nocturnos más reconocidos de la capital.

Será en la fiesta Enigma, que se realizará este viernes en el Club Amanda, donde el periodista y rostro de Chilevisión mostrará su -hasta ahora- desconocido talento artístico al mezclar música electrónica.

El nuevo arte de Roberto Cox

“Me gusta mucho la música, pero nunca hice nada relacionado, de hecho no toco ningún instrumento. Lo más cercano que tengo en mi familia es mi hermana que es cantante. Pero más allá de ser un simple amante de la música nunca me había metido tanto en este tema. Yo soy más de rock argentino. Con mis amigos siempre íbamos a bailar reguetón y cumbia, la música electrónica hace un año no la consumía mucho”, reconoce Cox, quien en conversación con hoyxhoy.cl adelanta que en su estreno espera la presencia de tres de sus habituales compañeros en los programas que conduce en CHV.

“Invité a Julio (César Rodríguez), a la Monse (Álvarez) y a Karina (Álvarez), que son mis compañeros de estudio”, sincera un nervioso y ansioso Cox, quien está consciente de la inevitable evaluación que bien podrían hacerle sus colegas periodistas.

“Muchos periodistas del canal me van a ir a ver”, explica Roberto en el medio nacional. “Invité a Julio, a la Monse, a Karina, que son mis compañeros de estudio. No sé si van a ir todos ellos, pero están todos invitados. Estoy nervioso, ansioso también, pero me da tranquilidad que este es un evento donde habrá mucha gente conocida, amigos, familiares, colegas que apoyan y que van por la buena onda de apoyar y apañar en esta nueva faceta”, dijo uno de los conductores del matinal y el noticiario matinal de CHV, cuyo único acercamiento al mundo del arte lo tiene gracias a su hermana.

“Es la única gran artista de la familia. Ella estudió teatro, después viajó a México, se dedicó al canto. No sé si lo artístico viene de familia, tal vez tenemos un gen por ahí. Pero lo de mi hermana es mucho más profesional, lo mío está en pañales”, agregó Cox, quien reconoce que su nueva veta no causó demasiada sorpresa entre sus colegas del canal privado.

“La verdad que nada. Yo creo que les llamó la atención el hecho de que me metiera en un ambiente que es muy alejado de lo serio que puede ser el periodismo que a veces hacemos, pero creo que lo han visto con buenos ojos. Han considerado que es entretenido, una faceta como para diversificar un poco lo que hacemos todos los días”, indicó.

Monserrat Álvarez, Julio César Rodríguez y Roberto Cox. Fuente: Instagram @robertocox.

“Hay gente que me dijo: ‘¿Cómo va a hacer para conjugar tu lado de periodista serio con esto de que vas a poner música en fiestas?’. Y yo creo que mientras uno cumpla con su trabajo profesional no debería traerme problemas el hecho de dedicar mi tiempo libre a un hobby o algo que me gusta”, explicó.

“No estoy haciendo nada malo y es más, incluso creo que siempre suma a cualquier persona explorar otros rubros. Te amplía la mente y en mi caso no solamente eso, sino que me ayuda a liberar estrés, me divierte, me hace olvidarme un poquito de la rutina, del día a día”, concluyó.