Luis Mateucci reconoce que rechazó entrar a “Gran Hermano” porque sabía que no podía ganar: “Me querían para levantar el rating”

Luis Mateucci fue oficializado esta semana como uno de los 16 rostros que participarán del nuevo reality de Canal 13 “Tierra Brava”, un desafío que asegura se acerca más a sus expectativas en el formato de telerrealidad que el de “Gran Hermano”, donde si bien reconoció que recibió un ofrecimiento, lo rechazó porque sabía “que yo no podía entrar a ganar”.

El argentino, que ingresó al espacio de la señal de Andrónico Luksic sin ningún vínculo sentimental a cuestas ya que Daniela Aránguiz puso fin a la relación que ambos tuvieron por algunas semanas, tiene claro que llega al estelar conducido por Sergio Lagos y Karla Constant para pelear por ser el mejor de la competencia.

Las críticas a “Gran Hermano”

“Entro a ganar el reality. Ya gané uno (’Volverías con tu ex, de Mega) y sé que puedo ganar un segundo”, señala en hoyxhoy.cl el transandino, quien asegura que en “Tierra Brava” el espectador verá a otro Mateucci. Más cercano y menos conflictivo, como se pudo apreciar en su paso por otros realities nacionales.

“Quiero que me conozcan un poquito más. Yo soy muy espontáneo, muy directo, muy confrontador, entonces entro un poquito más relajado a mostrar otras partes que soy en el día a día y creo que me faltó un poco mostrarlo en otros realities”, asegura.

Por este motivo es que el chico reality de 35 años, asegura, se decantó por aceptar la propuesta de Canal 13 en desmedro de la que hace algunas semanas le hicieron desde Chilevisión, para incorporarse a “Gran Hermano”.

“Me ofrecieron una participación en ‘Gran Hermano’, pero era una participación que no la encontré muy fiable porque era sabiendo que yo no podía entrar a ganar. Era una participación para levantar el rating; de gente conocida y que lo miren porque entra tal”, explicó el empresario transandino, quien expone además en el medio nacional que no quiso ser parte del programa de CHV “como comodín”.

“El ‘Gran Hermano’ es un formato que no se asemeja mucho (al de ‘Tierra Brava’), porque es estar mucho (tiempo) sin hacer nada. Me gustan las competencias, las actividades y ‘Gran Hermano’ no tiene nada de eso, es pura convivencia y nada más. Entonces encuentro que no puedo sacar a relucir mis virtudes”, sentenció Mateucci, más en sintonía con el casting del programa del 13 que el de CHV.

“Hasta ahora de lo que vi me gusta. Hay perfiles muy diferentes que van a servir, porque si somos todos iguales no sirve. La Pamela (Díaz) tiene su carácter, Junior Playboy tiene su picardía o su gracia; el italiano es fachero. Va a ser un bicho raro en el reality, entonces va a aportar su granito de arena de venir de otro mundo, del extranjero”, puntualizó.

“Yo creo que un reality te puede llevar a la gloria, pero te puede sepultar también. Yo entro porque mi vida es un reality las 24 horas, entonces la única diferencia es que me van a estar grabando. Vale la pena, yo siempre lo aconsejo, pero también sé que te puede hundir. No todos salen bien parados, porque a veces algunas cosas te pueden perjudicar. Pero bueno, todos entramos a triunfar y yo creo que entrar a un reality te abre las puertas, como me las abrió a mí en todas partes del mundo, para todo tipo de trabajo”, finalizó.