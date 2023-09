“No voy a ser un perrito faldero”: Vivi confirma quiebre con Fran Maira de Gran Hermano

La exparticipante de Gran Hermano, Viviana Acevedo, reveló en qué quedó su amistad con Francisca Maira, confirmando que cortaron todo tipo de relación, señaló en un live de Instagram con Publimetro.

Según sinceró, intentó conversar con ella respecto a los dichos que realizó al interior de la casa estudio en Argentina -cuando le dijo a Lucas Crespo que Vivi le daba “asco” y que no era de su gusto, a pesar que después de besaron en reiteradas ocasiones- pero no obtuvo respuestas.

Por lo tanto, la profesora de Educación Física, decidió dar por finalizada la amistad que surgió en el reality, confesando que no pretende ser “un perrito faldero”.

Vivi confiesa distanciamiento con Fran Maira

“Traté de conversar las cosas, yo le había hablado cuando ella salió del reality, se habló muy poco y a grandes rasgos. Pero ya después no quise decirle más que conversemos, porque no voy a ir detrás de nadie para conversar, no voy a ser como un perrito faldero”, señaló, dando a entender que no hubo interés de parte de Francisca.

Ante esto, explicó que “si una persona no quiere conversar conmigo, dijo mucho más de lo que íbamos a conversar. Nunca quiso conversar y está bien. Yo no la voy a perseguir tampoco, cosa de ella. No voy a andar detrás de ella todo el rato”.

Finalmente, indicó que no hay rencor, pero que cada una tomará su propio camino.

“Yo no le tengo mala a la Fran, es cosa de ella lo que haga, nunca le voy a tener mala ni tampoco la voy a envidiar ni nada de eso. No me interesa envidiar a una persona, ella con lo de ella y yo con lo mío, son caminos diferentes nomás”, sentenció.

Actualmente, Fran Maira se encuentra al interior del reality, gracias al repechaje, pero se encuentra en placa de eliminación, tras ser la segunda más votada por sus compañeros. Podría abandonar la casa el domingo, por votación del público.