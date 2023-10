Pollo Valdivia sincera su peor momento tras conocer del cáncer de Claudia Conserva: “Si demora una o dos semanas más, no la cuenta”

Juan Carlos Valdivia detalló este sábado, en el programa “La divina comida”, los peores momentos que padeció durante el tratamiento por cáncer de mama que inició el año pasado su esposa, la animadora Claudia Conserva, y que lo tuvo con angustiosa incertidumbre respecto de la recuperación de la figura de TV+.

El Pollo sinceró en el estelar de Chilevisión lo duro que fue para él la enfermedad de su esposa, en una conversación que llegó luego de la pregunta que la actriz María José Prieto le hizo respecto de si lo vivido con Claudia había sido “uno de los momentos más difíciles” de Valdivia el “año pasado”.

La pelea de Claudia Conserva

“Claro que sí, porque todos damos por hecho que estamos vivos, y que nada nos va a pasar. Y fue muy rápido, porque la Claudia es muy matea, muy meticulosa, y se hacía chequeos con harta periodicidad y frecuencia, y que buena onda que haya sido así”, señaló Juan Carlos.

“Yo creo que si la Claudia demora una o dos semanas más, no la cuenta. El médico nos dijo que ‘esto se viene fuerte’”, prosiguió el conductor de televisión, quien recordó que en ese proceso “yo me detuve dos semanas nomás”.

“No trabajé, y cuando nos dicen que hay que iniciar el tratamiento, me tomé ese tiempo para estar con ella y trasladarla. Sólo dos semanas. Después de eso me dediqué a trabajar. Necesitaba un momento que no fuera hablar sólo de eso”, indicó un golpeado Valdivia.

“Le iba mal porque la gente la encontraba fome”: Daniela Aránguiz lanzó feroz teoría sobre la salida de Claudia Conserva en TVN

Claudia Conserva revela sus sospechas de los motivos porque la despidieron de TVN: “Qué heavy”

“Tenía pena, dolor, impotencia, rabia. Yo me fui pa’ adentro. Yo me la comí. Me quedé así piola y me dije ‘ok’. Y caminaba. Si tenía dolor, caminaba lejos. Lloraba en otras partes. Instintivamente asumí este rol de contenedor, y de enfermero, yo no me separé más de ella. De ella, dando la pelea”, aclaró el también rostro de TV+, quien rememoró el que, a su juicio, fue el momento más duro en el tratamiento de su esposa.

“Estaba cansada. Si la quimioterapia, las radioterapias, son todas terribles. Entonces, en algún minuto tenís (sic) que flaquear. ‘Oye, ya no puedo más’. Y cuando ella me dice eso: ‘Y yo. ¿Qué? ¿Y qué pasa conmigo? ¿No te importa seguir por mí? Juega, poh. Lucha’. Si no sentís (sic) tú una motivación, hazlo por mí, yo no me quiero quedar solo. No me dejís (sic) acá”, relató con evidente emoción Valdivia, cuyo relato mantuvo en completo silencio a los demás invitados al programa de CHV.

“Y creo que fue importante eso, porque ella sintió una motivación, y ahí hubo un impulso pa’ ella. Gimnasio, disciplina, alimentación. Así que, nada, fue algo muy fuerte. Pero lo que no te mata te fortalece. Y eso pasó”, finalizó.

“Es como un vómito”: Ignacia Michelson lanzó comentario sin filtro sobre uno de los platos de Álvaro Ballero en “La Divina Comida”