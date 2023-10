“Los mantengo sola hace muchos años”: Pamela Díaz echó al agua a los padres de sus hijos

La participante de Tierra Brava, Pamela Díaz, reveló la relación familiar que tiene con sus exparejas y padres de sus hijos, dando cuenta del total desinterés de parte de ellos con sus retoños.

Así lo contó en el reality de Canal 13 cuando los animadores Karla Constant y Sergio Lagos le preguntaron si el distanciamiento era solo económico o también emocional. Esto, durante la dinámica donde cada uno de los competidores tuvo que hablar de un aspecto personal.

“En estos últimos meses has tenido que enfrentar públicamente y abiertamente también, situaciones complejas en términos de la crianza de tus hijos”, le preguntó Lagos, luego que La Fiera viera una foto de su pequeña Pascuala.

Pamela Díaz se refiere a la manutención de sus hijos

“Los mantengo sola hace muchos años, entonces en un momento yo salí como cualquier mortal diciendo mi historia y me llamó la atención que muchas mujeres dijeron ‘me pasa lo mismo’”, afirmó.

Tras esto, Karla Constant preguntó si tampoco mantenían contacto emocional con sus hijos.

“Estamos hablando de lo económico, pero en lo emocional, en el afecto, en visitas, ¿hay eso o no?”, consultó.

“El primer finao (Manuel Neira) se hace cargo cuando él quiere, de hecho, tiene las puertas abiertas y se quieren igual (con mis hijos). El segundo (Fernando Téllez) no existe”, explicó.

Sin embargo, de igual forma agradeció de poder darle un buen nivel de vida a sus hijos, gracias a su propio esfuerzo.

“Yo hoy día no me puedo quejar, solamente tengo que agradecer en la vida de que estoy sana, que me va bien, que me da la posibilidad de pasarlo bien, de ganar plata y disfrutar”, sentenció.