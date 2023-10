¿No les gustó la oveja?: Lucas Crespo reveló conflicto con padres por culpa de Fran Maira

El exparticipante de Gran Hermano, Lucas Crespo, cambió el Tik Tok para debutar como youtuber con el primer capítulo “Transporte universitario”, ocasión donde reveló el drama familiar que le provocó invitar a Francisca Maira a la casa de sus padres.

Así lo dio a entender, al decir que sus papás lo echaron patitas a la casa por invitar a “cierta señorita”.

Fue durante Fiestas Patrias que Lucas y Fran pasaron un romántico fin de semana en Santa Cruz, ciudad del sur del país donde viven sus papás. Pero, al parecer, la visita no habría sido del gusto de ellos.

“Me echaron por invitar a la casa a cierta señorita que no le gustó a mi familia”, comunicó con total sinceridad.

Aunque, no dejó en claro si se refería al inmueble del sur o el de Santiago, puesto que señaló que era vecino de Raimundo Cerda, “antes de que me echaran de la casa”, lo que significaría que el drama ocurrió en la capital y no en la visita del 18 de septiembre.

Previamente, también reveló que estaba enseñando Jiu-jitsu, para ganarse el pan de cada día.

“Hago clases para poder comer, me echaron de la casa y se me encareció la vida”, reveló el estudiante conocido como “Cuicazo”.

Además, agregó que está buscando un lugar donde vivir.

“Hoy tengo que arrendar un Airbnb, tengo que ver cuál. El próximo año me voy a arrendar un departamento”, dijo.

El romántico fin de semana de Lucas y Fran

Por fin, después de tanto intentarlo al interior del reality Gran Hermano, Francisca Maira confesó que logró domar a su pretendiente Lucas Crespo, revelando qué dieron el siguiente paso. Así lo comentó en vivo y en directo por las pantallas de Chilevisión durante la jornada de repechaje donde ella fue una de las cinco elegidas para volver a entrar a la casa estudio en Argentina.

Según contó a los cuatro vientos, fue durante la celebración de las Fiestas Patrias que la pareja -quienes se conocían desde antes de ingresar al reality- pudieron gritar “viva Chile”, mientras disfrutaron de un romántico y apasionado fin de semana en la playa.

Si bien ni Lucas Crespo ni ella ahondaron en cómo fue ese esperado encuentro pasional, la rubia bromeó que el tiktokero galopaba bien, haciendo alusión a que montaron a caballos.

Sin embargo, esos comentarios se prestaron para risas espontáneas entre los panelistas, quienes bromearon en doble sentido con la situación,

Además, durante el fin de semana la pareja compartió diversos videos TikTok. En uno de ellos, Lucas sacó todo su lado romántico y le hizo entrega de dos flores y chocolates.