“No le llegai ni a los tobillos”: Viviana Acevedo arremetió contra Sebastián Ramírez por coqueteo a iCata

Desde su regreso al programa, Sebastián Ramírez ha sido objeto de atención debido a su constante coqueteo con las mujeres en el encierro. Comenzó con Fran Maira y más recientemente tuvo un remember con Cony Capelli, con quien incluso dieron el consentimiento.

Sin embargo, Ramírez ha expresado su interés en iCata, la streamer que recientemente ingresó a la casa de “Gran Hermano”. Durante una de las emisiones del fin de semana, Seba confesó sus sentimientos por iCata a Cony, quien le respondió de manera directa, negándole cualquier posibilidad con la joven. “Es que ahí no lo vas a lograr pero es que jamás”, le señaló Constanza.

Sebastián por su parte insistió en su suerte con las mujeres, cuando lanzó una particular frase: “A Juan Román Riquelme no lo rechaza nadie”, comparándose con el ídolo argentino y asegurando que en poco tiempo iCata podría rendirse ante su coqueteo.

Al parecer esta comparación no le habría caído muy bien a la exparticipante de Gran Hermano, Viviana Acevedo, y su reacción no se hizo esperar. A través de sus historias de Instagram, lanzó un comentario punzante: “Mentira que el Seba se acaba de comparar con Juan Román?! Qué vergaaaa hermano. No le llegai ni a los tobillos. Qué te pasa loco”.