“Es como si hubiera salido de la cárcel”: María Laura Donoso reveló el duro motivo por el que acabó con su matrimonio de 26 años

María Laura Donoso, exrostro televisivo de programas noventeros como “Acoso textual”, de Canal 13; y “Lunáticos”, en CHV; reveló este martes que hace ya un tiempo se encuentra separada de su esposo, el empresario Eric Toro, con quien se mantuvo casada por 26 años.

La mediática detalló en lun.com que el quiebre sentimental llegó debido al desgaste en su relación con Toro, de quien indica nunca pudo superar sus problemas de infidelidad en el cuarto de siglo que ambos estuvieron casados.

El fin del matrimonio de María Laura Donoso

“No estamos legalmente separados, para ya no vivimos juntos, no sé mucho de él. Estábamos estirando el chicle hace mucho rato. Entonces, ya que somos dos personas adultas y con hijos grandes (de 33 años, en su primer matrimonio; y 21 años, con Toro) dijimos ‘esto ya no da más’. Igual fueron 26 años de matrimonio, ene. No sé quién en esta época dura tanto”, reconoció Donoso, quien asegura que en la ruptura nada tuvieron que ver los desafortunados eventos que padeció desde 2018 a la fecha, cuando fue víctima de un accidente automovilístico, sufrió la muerte de su padre, se le quemó la casa donde vivía, fue asaltada junto a su exmarido -con Eric baleado-, y debió estar encerrada en pandemia con su esposo.

“Fueron cosas dolorosas que pasamos, fuertes, pero la verdad es que no creo que la relación amorosa se rompiera por esas cosas que vivimos. Nunca tuvimos problemas de convivencia, de tener que estar como en un espacio cerrado juntos para nada. Trabajamos por años juntos. Ese no era nuestro problema. El problema es que ya con el tiempo, y para ser franca, después de 26 años como que no tienes gracia para el tipo. Y tú lo mirabas a él y ya te ha contado todos los chistes, ya ha dicho todas las bromas (...) pierdes la gracia de una persona con el tiempo. Eso pasaba”, contó María Laura, aún procesando los motivos del quiebre.

“Yo tenía una pareja que era muy mujeriego. Tenía problemas, se trató con psiquiatra y todo, y nunca terminó de serlo. Y lo va a ser siempre, pues el que nace chicharra muere cantando. Entonces el tipo tiene problemas con eso y es lo que es. Yo no soy nada para perseguidora de las parejas. Creo que si alguien está contigo, está contigo porque quiere, no porque está obligado. Entonces el hecho de sentir que estás ahí con una pareja que vive haciendo eso y que sigue mintiendo y tratando de hacerlo, no. Una termina agotada”, señaló.

La decepción de María Laura Donoso

“Por eso te digo, ya estaba cansada. Ya llegué a un límite que le dije ‘estamos puro tonteando juntos’. Se supone que a esta altura, ya después de 26 años de matrimonio, tú estás pensando que te quedas ahí con esta pareja para el resto de la vida, en la vejez (...) entonces, si un tipo es así toda su vida, una la va a pasar mal hasta de anciana. Entendí que eso no tenía que ver conmigo, porque eso lo va a hacer con la persona que sea. Entonces ya no más, viejo, fue mucho”, expresó Donoso, aclarando que lo suyo con su exmarido fue una ruptura en buenos términos.

“Se puede decir que sí (fue tranquilo el quiebre), tenemos una relación amable. Es que somos adultos. O sea, sería ridículo que con los años que tenemos, yo con 52 y él con 57, estuviéramos discutiendo o llevándonos mal. Decir ‘ay, no te hablo o no me hables’. No, yo no tengo ningún rencor. Es como dar vuelta la página y seguir”, explicó.

“Estoy bien así, disfrutando mi momento. Imagínate, estuve 26 años acompañada. Esto es como si hubiera salido de la cárcel. No quiero volver a entrar a la cárcel. Acabo de salir, así que estoy viviendo la libertad plena (...) ya no estoy para pasteles. O como dicen las amigas también, el mejor estacionamiento está ocupado siempre. Entonces, cuando hay un gallo que te llama la atención es que ya está casado. Entonces, los que están solteros por algo están solteros”, prosiguió.

“Todos los hombres en mi vida me han decepcionado. Empezando por mi padre, con todo el amor del mundo que le tuve y por lo mucho que me doliera su partida. Tuve un matrimonio antes de mi primer hijo y me separé a los cuatro años. Debería haberme separado al mes. Después duré 26 años y también decepcionada. Entonces, por el momento, elijo estar muy bien sola”, finalizó.