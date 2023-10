Se juntarán las fieras: Aseguran que Tierra Brava recibirá a dos archirrivales de Mundo Opuestos

Si Tierra Brava ya cuenta con La Fiera Pamela Díaz, según indican los rumores de pasillo en el mundo de los realities, ahora entraría una Fierecilla. Nada menos que Angélica Sepúlveda. Pero, no lo haría sola sino que acompañada de su archirrival, Fanny Cuevas.

Así lo contó el periodista de Zona de Estrellas, Hugo Valencia, según consignó Página 7.

“A más de 10 años de esta pelea, ambas volverían a verse. Viajarían en unas dos semanas más (tiempo real) para sumarse a Tierra Brava junto a Arturo Longton, Nicole Block, Nicolás Solabarrieta y Max Cabezón”, precisó Valencia en sus redes sociales.

El periodista hace alusión a la icónica rencilla que mantuvieron las mujeres de armas tomar en el reality Mundos Opuestos.

Angélica Sepúlveda confirmó ingreso a reality

Días atrás Angélica Sepúlveda confirmó con sus seguidores que ingresará a un reality en el extranjero, aunque sin especificar si se refería a Tierra Brava que se graba en Perú o Gran Hermano, en Argentina.

“Ya chiquillos y chiquillas lindas, mis papis dieron el visto bueno, quedé hasta sorprendida porque sentí que se alegraron con la noticia, me dijeron que vaya a ganar, que ellos me apoyan en todas las decisiones que tome y que no me preocupe dentro del encierro por el que dirán, pues saben que es un show televisivo y ellos me quieren ver en 10 realitys más”, escribió la “Fierecilla de Yungay”.

Luego en otro post, aclaró que “falta bastante para que entre, debo organizar primero mis compromisos laborales en nuestros emprendimientos, pero ya di el si y apenas sepa fecha exacta les cuento”, escribió en su Instagram.