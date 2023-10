“Estaba súper nerviosa”: Chiqui Aguayo reconoce que no vería con malos ojos regresar al escenario del Festival de Viña del Mar

La standupera Daniela “Chiqui” Aguayo vive un presente esplendoroso en la televisión chilena gracias a su habitual sección humorística en “El purgatorio”, que desde este sábado se trasladará además a las tablas con su nuevo monólogo “Soy otra”. Un par de hitos que la comediante asume bien podrían significarle un anhelado regreso al escenario del Festival de Viña.

Y es que en la semana su nombre, más el de otros humoristas de la escena nacional, han estado rondando en los programas de farándula y en especialistas de espectáculos, quienes han puesto a la oriunda de Providencia entre los principales candidatos para conformar la parrilla del evento veraniego del próximo año.

La ilusión de Chiqui Aguayo

Consciente de ese supuesto interés en su rutina para Viña, es que la Chiqui reconoce en conversación con hoyxhoy.cl que si bien “la producción (del festival) fue a ver mi espectáculo”, aún “no he recibido una invitación” formal a negociar un posible contrato para regresar al escenario de la Quinta Vergara.

“Entiendo que hay un montón de comediantes que han ido a ver”, sincera la standupera, quien sin embargo, no esconde al medio nacional su deseo de presentar su espectáculo en Viña. Más madura y sin los mismos nervios escénicos que tuvo en su debut en la Quinta.

“A mí sinceramente me encantaría volver a Viña, porque siento que la primera vez que fui tenía poca experiencia sobre el escenario, entonces lo pasé más o menos no más, estaba súper nerviosa”, agregó la Chiqui, quien generosa, postula al festival a otros colegas de la nueva generación de comediantes chilenos como su compañero en “El purgatorio”, Luis Slimming; su excolega en “El Club de la Comedia”, Alison Mandel; y los exitosos Álex Ortiz y Flaite Chileno.

“Siento que ahora lo podría pasar mejor. Pero te prometo que tengo cero ansiedad, o sea si no es este año podrá ser el otro y sino en un par de años más. Pero de que quiero volver, quiero volver, pero tengo cero ansiedad con que tenga que ser este año”, puntualizó la humorista, quien asume que su éxito o fracaso ante el Monstruo de Viña depende de varios factores.

“Viña depende de otros factores. No sé, me ponen después de un urbano, me daría mucho susto”, cerró.