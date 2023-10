“Lo pasaba bien, era entretenido, como una terapia”: Andrés Baile revela que final de “Sígueme y te sigo” era algo que sabían hace meses

Andrés Baile entregó este miércoles nuevo antecedentes respecto del abrupto final del programa de TV+ “Sígueme y te sigo”, que ayer bajó sus cortinas con la emisión de su habitual episodio en las pantallas del canal privado, y con el expanelista de “Mekano” entre sus damnificados.

Porque el periodista, junto al animador del espacio, Francisco Kaminski, y los demás integrantes del programa como Mauricio Israel, Sabrina Sosa y Francisca Sfeir -incluso estuvo en el adiós Titi García-Huidobro, quien participó del inicio del franjeado farandulero-, serán reemplazados por los nuevos rostros del próximo proyecto de entretención, que traerá de regreso a la tevé a figuras como Daniella Campos, Kenita Larraín y Julia Vial.

El adiós de Baile a TV+

“Había rumores hace un par de meses que estaban buscando un cambio y lo teníamos más o menos claro, sólo no sabíamos cuándo”, recordó Baile en conversación con lun.com, medio donde sinceró los motivos que les dieron los ejecutivos de TV+ para bajarle la cortina a su programa.

“Nos dijeron que es una reestructuración del tren programático del canal. Imagino que quieren mejores resultados que los que teníamos nosotros”, agregó el comunicador, quien este martes, una vez finalizado el programa, le dedicó unas sentidas palabras a sus compañeros y seguidores del espacio en su cuenta de Instagram.

“No vendíamos a ninguna persona”: Sabrina Sosa habla del término de “Sígueme y te sigo”

“Muchas gracias a TV+ por esta oportunidad de estar nuevamente con la gente. Gracias Francisco Kaminski, Titi García-Huidobro, Mauricio Israel y Sabrina Sosa. ¡Lo pase muy bien con ustedes! ¡Grandes personas! Este condominio tiene muy pocas casas (...) así que nos volveremos a encontrar. Gracias a todos y por todo”, escribió en la red social, dejando en evidencia que este regreso y nueva salida de la tevé abierta lo asumió con mayor tranquilidad que hace años atrás, cuando su proyecto de vida estaba enfocado ciento por ciento en el mundo de las comunicaciones.

“Felizmente, en esta pasada no vivía de la tele y por eso creo que lo pasé tan bien, debe ser el programa en el que mejor lo he pasado y obviamente es por el tema económico, porque cuando tienes un respaldo como el que me dan los carros (@tu_carrito_gourmet_) es mucho más tranquilo ir a hacer un programa. Lo pasaba bien, era entretenido, era como una terapia”, afirmó Baile en lun.com, donde afirmó que de ahora en adelante retomará su emprendimiento gourmet en la totalidad de su tiempo.

“Desde septiembre en adelante es más fuerte este negocio -de los carritos gourmet- y hay que guardar para los meses más bajos. Tienes que ordenarte. En noviembre cumplo nueve años con los carritos. Cada año tengo que comprar uno más, porque no me da la capacidad. Tengo seis y contratar uno cuesta, aproximadamente, unos siete mil pesos por persona. En este fecha tengo todos los carritos ocupados, todos los fines de semana. Tengo completos, churrascos, mechadas, fajitas. Todo funciona como un reloj, ya sé los días que tengo que comprar cuando voy a la feria. La pega más fuerte es antes del evento”, finalizó.

XXXX

“Vamos a tener que...”: Daniella Campos contó cómo se prepara para su reencuentro en pantalla con Kenita Larraín

“Me entretiene mucho hacer farándula”: Julia Vial se refiere a su llegada a “Sígueme y te sigo”

XXXX

Francisco Kaminski se refiere a su inesperada salida de TV+: “Hay sentimientos encontrados”